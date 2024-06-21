В Ленобласти арестовали женщину за убийство и расчленение сожителя

Tекст: Кристина Цыцура

Преступление произошло пять лет назад, но личности фигурантов дела были установлены только в этом году, сообщает «Фонтанка».

По информации пресс-службы СУ СК по Ленобласти, женщина была задержана в Петербурге на Софийской улице. Ее подозревают в убийстве 47-летнего жителя Тольятти. Тело мужчины, расчлененное на части, было обнаружено в 2019 году на 48-м километре трассы «Кола» у поселка Синявино.

Личность убитого удалось установить только в апреле 2024 года благодаря современным методам экспертизы. По версии следствия, в августе 2019 года между сожителями произошла ссора в квартире. Женщина несколько раз ударила мужчину ножом, а затем расчленила его тело.

Следователи полагают, что ей помог вывезти части тела брат, который также был задержан, но уже в Тольятти.



