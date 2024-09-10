В МИД назвали Борреля «глашатаем войны» за одобрение атаки на Курскую область

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что руководитель внешнеполитической службы должен думать о мире и безопасности, в том числе ЕС. Однако в последнее время Боррель становится глашатаем войны, передает ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Боррель может «остаться в истории как самый главный русофоб в Европе».