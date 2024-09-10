Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.2 комментария
В МИД назвали Борреля «глашатаем войны»
В МИД назвали Борреля «глашатаем войны» за одобрение атаки на Курскую область
Глава евродипломатии Жозеп Боррель становится «глашатаем войны» из-за одобрения атаки на Курскую область, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Он отметил, что руководитель внешнеполитической службы должен думать о мире и безопасности, в том числе ЕС. Однако в последнее время Боррель становится глашатаем войны, передает ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Боррель может «остаться в истории как самый главный русофоб в Европе».