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В Тбилиси объяснили отзыв приглашения премьер-министра Грузии на прием к Байдену
Неприкрытая поддержка радикальной грузинской оппозиции является основной причиной отзыва администрацией США приглашения премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе на прием по случаю Генассамблеи ООН, заявил первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Безусловно, это (отзыв приглашения) является политическим демаршем со стороны США, который обусловлен желанием вернуть во власть (саакашвилевское) «Единое национальное движение», – сказал он.
По его словам, у грузинской оппозиции перед выборами в парламент 26 октября «не прощупывается пульс», поэтому США решили ей помочь таким образом.
«Случившееся является вмешательством извне с целью возвращения коллективного ЕНД во власть и направлено на то, чтобы помешать Грузии сохранить стабильность, – заявил Георгий Вольский. – Это полностью не соответствует политическим целям нашей власти, интерес которой заключается в евроинтеграции».
Ранее администрация США отозвала приглашение на прием по случаю Генассамблеи ООН премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, объяснив это тем, что Тбилиси якобы отступает от демократии, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили.