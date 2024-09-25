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Байден отказался принимать премьер-министра Грузии
Администрация США отозвала приглашение на прием по случаю Генассамблеи ООН премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, объяснив это тем, что Тбилиси якобы отступает от демократии, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Сначала направили приглашение, а потом отозвали. Это оскорбительно для самой Америки и народа этой страны, наши стратегические партнеры могли бы у нас хотя бы гостеприимству научиться», – сказал он.
По его словам, такое поведение США «очень несерьезно».
Шалва Папуашвили заявил, что своими действиями администрация Белого дома пытается помочь грузинской оппозиции перед выборами в парламент 26 октября.
При этом он назвал положение оппозиции Грузии «крайне плохим», а действия США – «вмешательством во внутренние дела Грузии».
Запад в последнее время резко критикует Грузию, отношения Тбилиси с Вашингтоном и Брюсселем крайне обострились из-за нежелания Грузии открывать «второй фронт» против России и в целом вести независимую внешнюю политику.