Пилот жестко севшего самолета в Тамбовской области попал в больницу

Пилот легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Тамбове, госпитализирован

Пилот легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Тамбовской области, был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, сообщает ТАСС. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Березка, сообщение об этом поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по Тамбовской области в 08:55 по московскому времени. На место происшествия была направлена оперативная группа и одно отделение пожарной части.

Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщила, что в настоящее время проводится доследственная проверка. Воронежский следственный отдел занимается установлением всех обстоятельств и причин происшествия. Представитель ведомства отметил, что следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех деталей инцидента.

Ранее представители ГУ МЧС по Тамбовской области также подтвердили, что на земле разрушений не зафиксировано. Это указывает на то, что жесткая посадка не привела к серьезным последствиям для местности. О состоянии здоровья пилота и возможных причинах инцидента пока не сообщается, однако информация будет обновляться по мере поступления новых данных.

Накануне легкомоторный самолет СП-30 потерпел крушение в районе Верхозерного, задев линию электропередачи. А ранее в Серпуховском районе Московской области самолет совершил аварийную посадку на реку Оку, в результате чего никто не пострадал, проводится доследственная проверка по факту происшествия.