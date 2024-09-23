Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.3 комментария
Самолет приземлился на реку в Подмосковье
Самолет совершил экстренную посадку на реке в Подмосковье без пострадавших
В Серпуховском районе Московской области самолет совершил аварийную посадку на реку Оку, в результате которой никто не пострадал; проводится доследственная проверка по факту происшествия, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
Как сообщила пресс-служба, инцидент произошел в районе аэродрома Пущино в Серпуховском городском округе Московской области, передает ТАСС. Самолет был вынужден совершить аварийное приземление на русле реки Оки. На борту находились люди, но, к счастью, никто из них не пострадал.
Там добавили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Следственный отдел Московского управления на воздушном и водном транспорте занимается выяснением обстоятельств происшествия.
Проверка организована в соответствии с ч. 1 ст. 263 УК РФ, касающейся нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а также ч. 1 ст. 238 УК РФ, связанной с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий для установления всех деталей аварийной посадки самолета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тверской области легкомоторный самолет совершил посадку на лед реки Волги, и пилот смог выбраться из кабины. Ранее в Новгородской области гидроплан с двумя людьми на борту из-за отказа двигателя совершил аварийную посадку на водную поверхность реки. Кроме того, вертолет Ми-8 в Краснодарском крае совершил аварийную посадку на пляже.