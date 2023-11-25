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Пилот посадил самолет на лед Волги и смог выбраться из кабины
В Тверской области легкомоторный самолет приземлился на лед реки Волга, пилот смог выбраться из кабины, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
Самолет сел на поверхность Волги у поселка Тихоново Кимрского муниципального округа, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Посадка произошла в 50 метрах от берега на лед. Воздушное судно частично ушло под лед передней частью. На борту был один пилот, он смог сам выбраться из самолета.
Пострадавших и разрушений нет. Проверку проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
В сентябре в Пензенской области упал легкий самолет «Бекас».