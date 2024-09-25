Кремль заявил об отсутствии переговоров по возобновлению зерновой сделки

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ответ на вопрос о возможности возобновления сделки и условиях, на которых это может произойти, Песков отметил: «В настоящий момент никакого диалога на этот счет не ведется», передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что у России уже имеется определенный опыт, связанный с нереализацией зерновой сделки со стороны других стран. Это обстоятельство, по его словам, является ключевым фактором, влияющим на текущее отношение к теме. «Мы исходим прежде всего из этого опыта. И в любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов», – добавил представитель Кремля.

Российская сторона, по словам Пескова, оценивает ситуацию с учетом всех факторов, связанных с прежними неудачами в реализации подобных соглашений. Кремль пока не готов инициировать обсуждение новых условий или предпринимать какие-либо шаги без уверенности, что все стороны будут соблюдать договоренности.

Отметим, что Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по возобновлению «зернового коридора». Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на возобновление зерновой сделки на пресс-конференции в Вашингтоне после саммита НАТО. Однако, как заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, по возможному возобновлению зерновой сделки в новом формате нет реальных контактов.