МИД не увидел реальных контактов по зерновой сделке

Tекст: Алексей Дегтярев

Озвученные партнерами России идеи известны и так, но реальных контактов по этому вопросу нет, пояснил Вершинин, передает РИА «Новости».

Он добавил, что зерно и удобрения из России всегда отправляли в те страны, которые больше всего нуждались в этом.

«То, что существовало, в том числе в плане реализации черноморской инициативы, использовалось Киевом, в том числе для подготовки террористических акций», – напомнил замминистра.

В сентябре 2023 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали жизнеспособность прежней зерновой сделки. Российский лидер отмечал, что Москва готова к переговорам по этой теме.