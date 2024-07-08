В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.5 комментариев
МИД не увидел реальных контактов по зерновой сделке
По возможному возобновлению зерновой сделки в новом формате нет реальных контактов, заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
Озвученные партнерами России идеи известны и так, но реальных контактов по этому вопросу нет, пояснил Вершинин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что зерно и удобрения из России всегда отправляли в те страны, которые больше всего нуждались в этом.
«То, что существовало, в том числе в плане реализации черноморской инициативы, использовалось Киевом, в том числе для подготовки террористических акций», – напомнил замминистра.
В сентябре 2023 года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсуждали жизнеспособность прежней зерновой сделки. Российский лидер отмечал, что Москва готова к переговорам по этой теме.