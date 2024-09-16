Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.0 комментариев
Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить Россию
Политолог Рар указал на тупость требований Борреля снять с Украины ограничения на удары вглубь России
Жозеп Боррель не специалист в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава евродипломатии подверг критике отказ ряда стран ЕС снять с Украины ограничения на удары европейским оружием по России.
«Жозеп Боррель относится к тем западным политикам, которые всерьез думают, что Украина может одержать верх в конфликте с Россией. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки», – отметил германский политолог Александр Рар.
По его мнению, «Боррель достаточно тупо твердит общие лозунги, которые в Брюсселе хотят свести в единую мантру». «Звучат в том числе идеи о том, что «нельзя допустить победы Москвы» и «ЕС не может ослабить свою архитектуру безопасности», – детализировал собеседник. При этом, добавил политолог, дальше этих лозунгов в ЕС не думают.
«Боррель не является специалистом в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. В этих источниках твердят, что Украина сражается за идеалы свободного Запада. Также глава дипломатии ЕС игнорирует тот факт, что Россия – ядерная держава», – заключил Рар.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал отказ ряда стран Евросоюза снять с Украины ограничения на удары европейским оружием вглубь территории России. По его мнению, отсутствие единой позиции «подрывает доверие к ЕС».
«Мы (Европейский союз) взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Украине обороняться, а оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений», – приводит слова Борреля РИА «Новости».
Он сообщил, что ряд стран ЕС поддержал такое мнение, а другие «оставили этот вопрос на усмотрение» отдельных государств. «Нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину», – считает глава евродипломатии. Он отметил, что дискуссии по использованию западного оружия Киевом продолжатся на Генассамблее ООН. Любопытно, что при этом Боррель высказывает уверенность в том, что «речь не идет о вступлении в войну с Россией или о подливании масла в огонь».