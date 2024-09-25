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Тбилиси попросил Конгресс США расследовать попытки фальсифицировать выборы в Грузии
Тбилиси попросил Конгресс США расследовать американские попытки фальсифицировать выборы в Грузии
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал Сенат и Конгресс США расследовать возможную причастность официальных лиц этой страны к попытке местной НПО «Справедливые выборы» в 2020 году объявить выборы в парламент сфальсифицированными и на этом фоне устроить революцию в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Надо расследовать возможную причастность представителей властей США, Агентства международного развития США (USAID) к манипуляциям при проведении данной неправительственной организацией параллельного подсчета голосов», – заявил председатель парламента Грузии, напомнив, что «фасилитатором тогда выступала бывшая посол США Келли Дегнан».
В этой связи он заявил, что в последние годы Грузия получает «внешние удары» от западных партнеров.
«Мы получаем внешние удары со всех сторон. Мы привыкли, развиваясь, за десятилетия к таким ударам от России, но, к сожалению, в последние два-три года мы получаем аналогичные удары от друзей», – сказал Шалва Папуашвили, обвинив западных партнеров в «распространении ложных обвинений и нарративов в адрес Грузии».
«В таких условиях народ Грузии, государство и его институты, как не стараются их сотрясти извне, по всем объективным рейтингам развиваются, – сказал глава высшего законодательного органа Грузии. – По темпам экономического развития Грузия опережает все страны Евросоюза».