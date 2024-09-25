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АвтоВАЗ объявил стоимость электромобиля Lada e-Largus
Соколов: Стоимость Lada e-Largus составит 2,99 млн рублей с учетом субсидии для электрокаров
Президент «АвтоВАЗ» Максим Соколов объявил, что стоимость электромобиля Lada e-Largus будет начинаться от 2,99 млн рублей, учитывая предоставляемую субсидию для покупателей.
По его словам, это значимое достижение компании в разработке экологичного транспорта, доступного по цене, передает ТАСС.
Компания «АвтоВАЗ» планирует вскоре предоставить более подробную информацию о ценах, доступных комплектациях и сроках начала продаж электромобилей Lada e-Largus. На данный момент известно, что компания делает акцент на доступности электромобилей и ориентируется на субсидии, чтобы снизить их стоимость для конечных потребителей.
Кроме того, «АвтоВАЗ» активно развивает инфраструктуру для поддержки электромобилей в России, включая зарядные станции и сервисное обслуживание. Подробности о новых инициативах и планах будут представлены в ближайшее время.
Напомним, «АвтоВАЗ» запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus в количестве 30 штук на заводе в Ижевске. Компания также сообщила о планах представить новый бренд в этом году.
«АвтоВАЗ» запустил серийное производство автомобилей Lada Largus на том же заводе, где первыми с конвейера сошли пассажирский универсал в комплектации Classic и коммерческий фургон.