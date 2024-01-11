«АвтоВАЗ» анонсировал запуск нового бренда автомобилей

Tекст: Валерия Городецкая

Под новым брендом планируется выпускать лицензионные автомобили C/D сегментов, следует из представленной на итоговой пресс-конференции презентации «АвтоВАЗа», передает ТАСС.

Президент компании Максим Соколов также сообщил, что количество автомобилей, поставленных «АвтоВАЗом» по госзаказу, в этом году может превысить 100 тыс. штук.

Говоря о ценах на автомобили Lada, Соколов заявил, что в ближайшее время их рост не ожидается, однако стоимость машин может измениться в зависимости от инфляции.

«На данный момент, если опять же не будет никаких макроэкономических, непредсказуемых «черных лебедей», мы не планируем повышать цены на автомобильный ряд более чем на инфляцию. То есть фактически это сохранение существующих цен», – сказал он.

В декабре «АвтоВАЗ» запустил производство опытной партии электромобилей e-Largus.