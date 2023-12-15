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    Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    14 комментариев
    15 декабря 2023, 14:19

    «АвтоВАЗ» запустил производство опытной партии электромобилей e-Largus

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «АвтоВАЗ» запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus в количестве 30 штук на заводе в Ижевске.

    Как сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, в пятницу прошел запуск первой опытной партии, с конвейера сойдут шесть автомобилей, всего же в опытной партии будет 30 машин e-Largus, передает ТАСС.

    Электромобиль будет выпускаться в пассажирской и грузопассажирской версиях с разными батареями и  грузоподъемностью. Автомобиль будет иметь максимальную скорость 145 км/час и разгоняться до 100 км/час менее чем за 10 сек. Как уточнили в пресс-службе «АвтоВАЗа», выпуск опытной партии необходим для донастройки и отработки технологий.

    Соколов добавил, что «АвтоВАЗ» в 2024 году намерен поставить более 25 тыс. автомобилей Lada на экспортные рынки.

    Напомним, в августе 2022 года Соколов заявил, что опытную партию электромобилей Lada e-Largus планируется выпустить в 2023 году.

    14 декабря 2023, 17:29
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета ВЗГЛЯД выбрала пять лучших шуток президента Владимира Путина, которые он сказал во время прямой линии и пресс-конференции.

    Самый неожиданный ответ Путин дал журналисту из Магадана: он посоветовал ему заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты. «Заводите детей, вот путь решения проблемы доступа к плоским тарифам. Вы такой энергичный, симпатичный молодой человек», – пошутил Путин.

    В ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства. «Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи, и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то», – также пошутил Путин.

    Отвечая на вопрос о том, что он предпочитает на Новый год – селедку под шубой или оливье – президент иронично сказал: «Смотря что закусывать».

    Также президент ответил на вопрос восьмилетней Арины об опасности искусственного интеллекта и о возможности того, что ее бабушку могут заменить на робота. «Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно, вот это абсолютно, ты можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – ответил он.

    Кроме того, Путин решил ответить китайскому агентству Синьхуа  раньше, чем американскому изданию The New York Times. «Я видел The New York Times в зале...» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Давайте сперва Синьхуа, а потом уже The New York Times», – ответил Путин.

    Напомним, встреча Путина с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС и на блиц-вопросы.

    Коментарии (16)
    14 декабря 2023, 17:16
    В Киеве прогремел мощный взрыв
    В Киеве прогремел мощный взрыв
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице в четверг прозвучал мощный взрыв со стороны международного аэропорта Жуляны, сообщили очевидцы.

    Взрыв был очень мощным, сообщили очевидцы ТАСС. Другие собеседники агентства рассказали о втором взрыве в Соломенском районе города.

    По данным официального ресурса по оповещению населения, по всей украинской территории в четверг объявили воздушную тревогу. Пресса Украины сообщала о взрывах в Житомирской области и в Староконстантинове Хмельницкой области.

    Коментарии (15)
    14 декабря 2023, 15:48
    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики»

    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом якобы легитимной «Российской республики»

    Нарышкин: ЦРУ готовит создание за рубежом «Российской республики»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ЦРУ США разрабатывают создание за пределами России виртуальной, якобы легитимной «Российской республики», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на XIX Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников СНГ.

    По его словам, ЦРУ прорабатывает проект якобы легитимного государства «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Нарышкина, англосаксонские элиты пытаются умножить число горячих точек по всей Евразии, в зоне риска находятся все регионы: от Балкан до Южно-Китайского моря. Но при этом, отметил он, в фокусе внимания Вашингтона – пространство СНГ, где ставится задача сдержать интеграцию России.

    Нарышкин считает, что агрессивность попыток Вашингтона и его союзников объясняется стремлением добиться дестабилизации на пространстве СНГ.

    Ранее Нарышкин заявил, что созданный при поддержке Запада украинский неонацизм представляет угрозу для народа Украины и для всего мира.

    Коментарии (37)
    14 декабря 2023, 19:17
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина

    Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму после прямой линии Путина

    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    По факту обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, Следственный комитет (СК) России начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму.

    В частности, поводом для проверок стали жалобы на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском Волгоградской области и отсутствие ремонта в спортзале поселка Солнечная Долина в Судаке, в Крыму. По данным РБК, проверки проходят на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

    Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы, которая сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции, однако не может применить полученные ею льготы к близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.

    Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.


    Коментарии (53)
    14 декабря 2023, 21:40
    В Госдепе назвали первый шаг для начала переговоров США и России
    В Госдепе назвали первый шаг для начала переговоров США и России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобождение американцев, которые находятся под стражей в России, могло бы стать первым шагом для возобновления переговоров между Вашингтоном и Москвой, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Так он прокомментировал итоги прямой линии президента России Владимира Путина. Миллер заявил, что если бы Путин «действительно хотел восстановить отношения с Соединенными Штатами или другими странами Запада», то «он мог бы начать с освобождения американцев», задержанных в России, передает ТАСС.

    Напомним, Путин, отвечая на вопрос журналистки New York Times о деле американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение.

    Коментарии (38)
    14 декабря 2023, 22:25
    Белый дом отказался считать конфликт на Украине «зарубежной войной» для США

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что конфликт на Украине не является для США «зарубежной войной»

    Белый дом отказался считать конфликт на Украине «зарубежной войной» для США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, для США конфликт на Украине не является «зарубежной войной», поскольку Россия «бросает вызов международному порядку», который «помогли построить» США.

    Комментируя заявления президента России Владимира Путина, сделанные во время «Итогов года», Кирби сказал, что «происходящее на Украине происходит не только с Украиной». По его словам, «это не зарубежная война», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома заявил, что членам Конгресса США нужно одобрить дополнительное финансирование для Киева. Он подверг критике решение республиканцев, под контролем которых находится Палата представителей, прерваться на рождественские каникулы. Кирби посетовал, что «украинцы вновь возвращаются на поле боя», а конгрессмены тем временем «отправляются домой на праздники».

    Кирби утверждает, что Москва якобы «бросает вызов самому понятию суверенитета» и «самой демократии», желая изменить «международный порядок». По его словам, такие изменения приведут к «глубоким последствиям для свободы и процветания во всем мире». Как говорит Кирби, США «не могут позволить себе не оказать помощь» Украине. Он заявил, что остальные государства «извлекут уроки» из «способности или неспособности» США «выстоять». Кирби призвал «действовать в защиту интересов национальной безопасности» США.

    Напомним, Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом 883,7 млрд долларов. Из них на помощь Украине приходится 800 млн долларов. Глава американского государства Джо Байден просит выделить Украине 61 млрд долларов в рамках запроса на дополнительное финансирование.

    Коментарии (25)
    14 декабря 2023, 22:59
    Все фигуры на памятнике Советской армии в Софии «обезглавили»

    В ходе демонтажа «обезглавлены» все фигуры на памятнике Советской армии в Софии

    Все фигуры на памятнике Советской армии в Софии «обезглавили»
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Болгарии продолжается демонтаж памятника Советской армии, все три фигуры «обезглавлены», сообщают местные СМИ.

    Прошло три дня с начала работ, их собираются закончить к рождественским праздникам. На данный момент у всех трех фигур, составляющих композицию памятника, срезана верхняя часть. У памятника продолжает находиться полицейская охрана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

    Напомним, местные власти заявили об аварийном состоянии памятника. Предполагается, что самые высокие фигуры после демонтажа будут реставрированы, а затем станут частью экспозиции Музея социалистического искусства.

    Коментарии (27)
    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


    Коментарии (13)
    15 декабря 2023, 08:26
    ВСУ уничтожили склад стройматериалов и котельную в Мариуполе

    В Мариуполе уничтожены склад стройматериалов и котельная из-за ракетного удара ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Склад стройматериалов и передвижная котельная были уничтожены из-за ракетного удара ВСУ по Мариуполю в ночь на пятницу, сообщили в оперативных службах ДНР.

    Отмечается, что вследствие ракетного удара уничтожены склад стройматериалов и передвижная котельная, обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

    В ночь на пятницу украинские военные выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты. В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае.

    До этого металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, где в ходе боев долгое время укрывались ВСУ, после полного разминирования запустил сразу три цеха.

    Коментарии (14)
    14 декабря 2023, 20:06
    Назван размер помощи Украине в бюджете Пентагона на 2024 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом 883,7 млрд долларов. В нем предусмотрены средства и на оказание военной помощи Украине.

    За принятие бюджета высказались 310 законодателей, против – 118, передает РИА Новости со ссылкой на сенатский комитет по оборонным делам.

    При этом в ходе обсуждения и голосования сумма ассигнований на оборону сократилась с 886 миллиардов, которые одобрил Сенат, до 883,7 млрд долларов. Отмечается, что из этой суммы на помощь Украине приходится 800 млн долларов. Для вступления в силу бюджет должен быть подписан президентом США Джо Байденом.

    Ранее сообщалось, что лидер республиканцев в Сенате исключил утверждение помощи Киеву до Рождества даже при достижении соглашения между республиканцами и демократами.

    Коментарии (10)
    14 декабря 2023, 15:28
    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Reuters: Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов, сообщает Reuters.

    «Самолеты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлетно-посадочных полосах Украины», – приводит РИА Новости выдержку из публикации агентства.

    Отмечается, что F-16 не имеют защиты воздухозаборников от засасывания в двигатели мусора, тогда как советские истребители, такие как МиГ-29, обладают для этого специальными опускающимися жалюзи.

    «Этому самолету нужна длинная взлетно-посадочная полоса и очень гладкая. Но они будут находиться в среде, где будут выполнять операции в суровых условиях. Это не тот самолет, который может это сделать», – говорит в публикации эксперт Келли Грико.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, Россия будет считать это участием этих стран в конфликте.

    Коментарии (17)
    15 декабря 2023, 08:57
    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС

    На саммите ЕС Шольц предложил Орбану выйти за кофе из зала, где зашли в тупик дебаты по Киеву

    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала за чашкой кофе, в то время как лидеры стран ЕС проводили голосование о начале переговоров касательно членства Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.

    По информации издания, Шольц полагал, что в случае, если Орбан не желает соглашаться на начало переговоров, ему можно ненадолго покинуть комнату, что позволит лидерам 26 стран Европы принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, после чего венгерский премьер сможет сказать, что не голосовал «за», передает РИА «Новости».

    Politico указывает, что стратегия Шольца удивила представителей ЕС, более того, с момента его назначения в 2021 году критики обычно отмечали у него отсутствие тактических навыков ведения переговоров особенно в сравнении с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Издание подчеркивает, что идея предложить представителю одной из стран ЕС покинуть комнату для достижения единогласия является неожиданной. «Официальные лица и дипломаты ЕС на саммите не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца», – пишет Politico.

    Накануне стало известно, что странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе.


    Коментарии (27)
    15 декабря 2023, 08:43
    Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино

    Пленный Матвиенко: За три дня атак под Работино из 48 солдат ВСУ выжили пять

    Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение ВСУ, брошенное во время контрнаступления на штурм в районе села Работино в Запорожье, потеряло за сутки погибшими 43 из 48 бойцов, рассказал украинский военнопленный Иван Матвиенко.

    По его словам, на первый штурм отправили три группы по восемь человек, из которых только двое выжили, через несколько дней отправили три «восьмерки», из которых выжил один, передает РИА «Новости».

    Матвиенко добавил, что к штурму готовились всего месяц, а в бой украинских военных бросили без разведки.

    Он рассказал, что за три месяца боев из 200 человек личного состава его роты, проходившей обучение в Британии, в живых осталось не больше десяти.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино Запорожской области.

    Коментарии (21)
    14 декабря 2023, 15:35
    На пресс-конференции с президентом показали дипфейк с Путиным
    На пресс-конференции с президентом показали дипфейк с Путиным
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в среду один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства.

    «Владимир Владимирович, здравствуйте, я студент, и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников?» – обратился к президенту человек с лицом, переделанным под лицо Путина.

    «Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи, и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то. Вот это мой первый двойник, кстати сказать», – ответил Путин.

    Также президент ответил на вопрос восьмилетней Арины об опасности искусственного интеллекта и о возможности того, что ее бабушку могут заменить на робота.

    «Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно, вот это абсолютно, ты можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – ответил он.

    Также Путин высказался по поводу опасности развития современного ИИ. По его словам, предотвратить его невозможно, в том числе нельзя предотвратить развитие такого сверхинтеллекта, который «начинает чувствовать, который различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает».

    «А значит, нужно возглавить. Во всяком случае нужно сделать все, для того чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится – никто не знает. Таковы реалии, во всяком случае сегодня. Да, можно сейчас говорить о возможных ограничениях, о самоограничениях. Но можно и нужно говорить о том, что нужно как-то договариваться между лидерами, чтобы не создать условий, которые могут привести к каким-то опасностям для человечества», – сказал Путин.

    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 17:37
    В отношении певца Шарлота возбудили новое уголовное дело
    В отношении певца Шарлота возбудили новое уголовное дело
    @ Альберт Дзень/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еще одно уголовное дело было возбуждено на певца Эдуарда Шарлота в Самаре за сожжение российского паспорта, сообщили в МВД.

    Ранее Кировский районный суд Самары 2 декабря арестовал Шарлота до 24 января 2024 года. Его обвинили в реабилитации нацизма и совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу, передает ТАСС.

    Все эпизоды связаны с размещением в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД) оскорбительных видеороликов. Шарлота задержали в ноябре после того, как он вернулся из Армении.

    Коментарии (14)
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