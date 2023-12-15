Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
«АвтоВАЗ» запустил производство опытной партии электромобилей e-Largus
«АвтоВАЗ» запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus в количестве 30 штук на заводе в Ижевске.
Как сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, в пятницу прошел запуск первой опытной партии, с конвейера сойдут шесть автомобилей, всего же в опытной партии будет 30 машин e-Largus, передает ТАСС.
Электромобиль будет выпускаться в пассажирской и грузопассажирской версиях с разными батареями и грузоподъемностью. Автомобиль будет иметь максимальную скорость 145 км/час и разгоняться до 100 км/час менее чем за 10 сек. Как уточнили в пресс-службе «АвтоВАЗа», выпуск опытной партии необходим для донастройки и отработки технологий.
Соколов добавил, что «АвтоВАЗ» в 2024 году намерен поставить более 25 тыс. автомобилей Lada на экспортные рынки.
Напомним, в августе 2022 года Соколов заявил, что опытную партию электромобилей Lada e-Largus планируется выпустить в 2023 году.