Кремль спросили про позицию Ирана по Украине

Песков: Россия продолжит разъяснять позицию по Украине в переговорах с Ираном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пескова попросили прокомментировать заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана, который заявил, что Тегеран никогда не одобрял агрессию против Украины и выразил готовность обсуждать ситуацию на Украине с представителями Европы и США. Песков подчеркнул, что это суверенная позиция Ирана, и добавил, что Россия продолжит объяснять свою точку зрения иранским партнерам.

Пресс-секретарь президента России добавил, что взаимодействие между Россией и Ираном развивается в положительном ключе и охватывает различные области. Он выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества. Песков отметил важность обсуждения конфликта вокруг Украины с иранскими друзьями, чтобы укреплять взаимопонимание между странами.

Ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазль Зохреванд заявил, что Украина фактически проиграла в конфликте с Россией и держится лишь благодаря поддержке стран НАТО. В продолжение темы иранский лидер Масуд Пезешкиан заявлял, что за время его президентства Иран не передавал России никаких ракет. Также сообщалось, что, по словам официального представителя МИД Ирана Насера Канаани, Европейскому союзу следует воздержаться от обвинений в адрес Тегерана, так как любые утверждения о продаже Ираном России баллистических ракет ложны.