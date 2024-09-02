На Украине уволенного командующего ВВС обвинили в краже Telegram-канала

Депутат Рады Безуглая обвинила уволенного командующего ВВС обвинили в краже Telegram-канала

Tекст: Вера Басилая

Украинское издание «Страна.ua» пишет, что в описании канала говорится, что это «официальный телеграм-канал генерал-лейтенанта Николая Олещука». При этом у генерала 30 тыс. подписчиков.

По словам Безуглой, уволенный командующий начал вести блог сайте «Украинской правды», владельцем которой является Томаш Фиала, его считают близким к фонду Сороса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил Олещука от должности командующего Воздушными силами ВСУ.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Олещук (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) освобожден от должности не из-за крушения одного из истребителей F-16.