Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.2 комментария
На Украине уволенного командующего ВВС обвинили в краже Telegram-канала
Депутат Рады Безуглая обвинила уволенного командующего ВВС обвинили в краже Telegram-канала
Уволенный командующий ВВС Украины Николай Олещук(внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) украл официальный Telegram-канал командующего воздушными силами, переименовал его в «Николай Олещук» и стал вести блог на «Украинской правде», заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Украинское издание «Страна.ua» пишет, что в описании канала говорится, что это «официальный телеграм-канал генерал-лейтенанта Николая Олещука». При этом у генерала 30 тыс. подписчиков.
По словам Безуглой, уволенный командующий начал вести блог сайте «Украинской правды», владельцем которой является Томаш Фиала, его считают близким к фонду Сороса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил Олещука от должности командующего Воздушными силами ВСУ.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Олещук (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) освобожден от должности не из-за крушения одного из истребителей F-16.