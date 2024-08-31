Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.7 комментариев
В Киеве отрицают увольнение командующего Воздушными силами ВСУ из-за крушения F-16
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга – прим. ВЗГЛЯД) освобожден от должности не из-за крушения одного из истребителей F-16., заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, произошла ротация, а увольнение Олещука и крушение F-16 – это два разных момента, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Умеров также добавил, что Киев изучает причины крушения самолета. Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил Олещука от должности командующего Воздушными силами ВСУ.