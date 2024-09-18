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    18 сентября 2024, 16:52 • Новости дня

    Путин: В российских женщинах раскрывается душа и красота России

    Путин: В российских женщинах раскрывается душа и красота России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евразийский женский форум (ЕЖФ) является одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин, заявил президент России Владимир Путин, приветствуя участников мероприятия.

    ЕЖФ показывает колоссальную созидательную роль женщин практически во всех сферах жизни, указал российский лидер.

    «Убежден, что именно приверженность женщин идеям сотрудничества и мира делает ваш форум таким успешным и таким популярным. Каждый раз он собирает все больше и больше участников. В этом году в Санкт-Петербург приехали женщины-лидеры из 126 стран мира. Также к обсуждению различных, в том числе острых, чувствительных, тем присоединяется многомиллионная аудитория в режиме онлайн», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    На форуме также присутствуют делегации из всех регионов России, добавил глава государства. «В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость. Форум дает возможность показать, рассказать широкой женской аудитории планеты, что Россия – открытая, гостеприимная страна, что у нас высоко ценятся диалог, доверие и дружба, что мы с уважением относимся к многообразию и самобытности государств и народов мира», – сказал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

    17 сентября 2024, 21:56 • Новости дня
    Президент Ирана раскрыл цели сотрудничества с Россией

    Президент Ирана Пезешкиан заявил, что отношения Москвы и Тегерана будут развиваться на постоянной основе

    Tекст: Денис Тельманов

    Отношения между Россией и Ираном будут развиваться на постоянной основе, это поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

    «Отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной и непрерывной основе», – приводятся слова иранского президента на его официальном сайте, сообщает ТАСС

    По мнению Пезешкиана, углубление сотрудничества между двумя странами поможет снизить санкционное давление со стороны Запада. Иранский президент также выразил надежду на плодотворное взаимодействие между Россией и Ираном в рамках БРИКС и ШОС.

    Ранее сообщалось, что Шойгу во вторник прибыл в Иран и встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.

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    18 сентября 2024, 14:33 • Новости дня
    Депутат: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Депутат Иванов: Россиянки начали сдавать сбежавших с СВО бывших мужей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В надзорные органы начали массово поступать обращения от женщин и девушек, которые сообщают, где скрываются их бывшие мужья, которые вроде бы ушли на СВО, но по какой-то причине сидят дома, сообщил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов.

    По словам Иванова, в одном из обращений женщина написала, что ее мужчина «сбежал с фронта», а потом от нее «сбежал к другой», передает «Московский комсомолец».

    Она также указала его адрес и попросила «забрать обратно на СВО».

    Депутат добавил, что и сам получал подобное обращение. Ему написала женщина с просьбой разобраться, не сбежал ли с СВО ее бывший супруг, который не платит алименты.

    Иванов призвал мужчин расставаться с женщинами «достойно и по-доброму», отметив, что обижать женщину «позорно и недопустимо». «Жизнь длинная, земля круглая. Кто знает, как оно все повернется», – подытожил он.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    17 сентября 2024, 21:52 • Новости дня
    МВД решило командировать российских полицейских в Интерпол

    МВД разработало указ о командировании полицейских в Интерпол

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел России планирует начать командировать сотрудников полиции в генеральный секретариат Интерпола в качестве международных сотрудников.

    Об этом говорится в проекте указа президента, который разработало ведомство, документ опубликован на портале нормативных правовых актов, передает РИА «Новости».

    Как указано в пояснительной записке, такая мера направлена на повышение «эффективности использования возможностей и инструментов Интерпола в борьбе с преступностью».

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    17 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Шойгу прибыл в Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во вторник прибыл в Иран и встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.

    Видео встречи Шойгу с Али Акбаром Ахмадианом опубликовал телеканал RT в Telegram-канале.

    Глава Совбеза России также провел встречу с иранским лидером Масудом Пезешкианом и передал ему послание от президента России Владимира Путина, передает ТАСС со ссылкой на телеканал IRIB.

    Ранее Иран подтвердил участие президента в саммите БРИКС в Казани.

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    17 сентября 2024, 20:01 • Новости дня
    Директор парка «Патриот» Ахмедов заключил сделку со следствием

    Директор парка «Патриот» Ахмедов заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, который дал показания на экс-замминистра обороны Павла Попова, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

    «В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве фигурант дела экс-замминистра обороны Попова, полковник запаса Ахмедов заявил о признании вины», – передает сообщает представителя силовиков ТАСС.

    Он добавил, что Ахмедов подписал ходатайство о заключении сделки со следствием в присутствии представителя надзорного ведомства.

    Ранее сообщалось, что Ахмедов был освобожден из-под стражи и отправлен под домашний арест.

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    18 сентября 2024, 15:49 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен замначальника департамента РЖД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой России, участник программы «Время героев» Владимир Сайбель назначен на должность замначальника департамента ОАО «РЖД».

    Ранее Сайбель занимал руководящую должность в Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, сообщается в Telegram-канале программы «Время героев».

    «Тематика достаточно серьезная: специальные вопросы компании, взаимодействие с органами власти и фондами по поддержке СВО, поддержка участников СВО из числа железнодорожников, членов их семей, детей... Эти серьезные и масштабные вопросы будут за мной», – прокомментировал назначение сам Сайбель.

    Он добавил, что программа «Время героев» оказала на него большое влияние, дав новые знания и навыки, необходимые для этой работы.

    Сайбель родился в 1982 году в Улан-Удэ, является выпускником Новосибирского военного института и Байкальского государственного университета экономики и права. В период с 2008 по 2022 годы занимал разные должности в структуре ОАО «РЖД».

    Награжден орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.

    «Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов», ее цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

    Ранее участника первого потока проекта «Время Героев» назначили сенатором от Курской области.

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    18 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Иранский депутат заявил о поражении Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина фактически проиграла в конфликте с Россией и держится только за счет поддержки стран НАТО, заявил агентству Tasnim член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазль Зохреванд.

    По словам депутата, «евротройка» в лице Британии, Германии и Франции пытается оправдать провалы на поле боя в украинском конфликте заявлениями о том, что Иран поставлял ракеты России, и старается склонить баланс сил в международных отношениях в свою пользу, передает ТАСС.

    «В реальности проблема глубже: Украина фактически проиграла в нынешней войне, и если бы не гибридная и логистическая война НАТО в Донбассе, неясно, что стало бы с Украиной», – сказал он.

    Ранее президент Ирана опроверг поставки ракет России.

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    17 сентября 2024, 18:32 • Новости дня
    «VK Видео» запустил новую программу монетизации для авторов контента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сервис «VK Видео» объявил о запуске новой программы монетизации: авторы оригинального контента смогут зарабатывать до 80% дохода платформы от показа рекламы в своих роликах.

    Тестирование нового формата монетизации запущено на ограниченной группе авторов, с 23 сентября программа будет доступна всем, говорится в пресс-релизе VK.

    «Новая программа распространяется на оригинальный видеоконтент продолжительностью более двух минут, который не нарушает авторские права», – уточнили в компании. Новая программа монетизации будет работать по модели Revenue Share: создатели оригинального видеоконтента смогут получать от 50 до 80% дохода платформы от показа рекламы в их роликах.

    «Мы видим активный рост аудитории «VK Видео», переход блогеров с других платформ и вовлеченность создателей видеоконтента. Понимаем, какую важную роль для авторов играет монетизация, и считаем необходимым поддержать всех, кто создает на платформе оригинальный контент. Благодаря новой программе авторы смогут в разы увеличить доходы на платформе», – сообщил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

    Он отметил, что новая программа направлена на поддержку и увеличение доходов создателей контента, особенно начинающих и среднего уровня.

    Присоединиться к программе монетизации могут авторы с аудиторией от 5 тыс. подписчиков. «VK Видео» планирует подключить к программе порядка 70 тыс. авторов в сентябре этого года.

    Ранее «VK Видео» запустил интерактивный контент для пользователей.

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    18 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины

    Путин заявил об умении женщин сочетать нежность и трудоспособность

    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщины могут одновременно достигать профессиональных успехов и хранить семейный очаг, и при этом оставаться красивыми и нежными, этот секрет разгадать мужчинам невозможно, признал с улыбкой президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам IV Евразийского женского форума.

    «Наша государственная политика строится на национальной стратегии действий в интересах женщин. Принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи», – отметил Путин, передает ТАСС.

    «Знаем, что сочетать это очень нелегко, – признал глава государства. – Но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными». «Обладая здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно», – добавил с улыбкой президент.

    Напомним, Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 14:48 • Новости дня
    Иран анонсировал подписание договора о партнерстве с Россией на саммите БРИКС

    Иран выразил желание подписать договор о стратегическом партнерстве с Россией на саммите БРИКС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В рамках саммита БРИКС в Казани Иран рассчитывает укрепить стратегические отношения с Россией, подписав соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд.

    Как отметил Зохреванд Tasnim, «Россия и Иран продвигаются на пути стратегического сотрудничества». В ходе предстоящего визита президента Исламской республики Масуда Пезешкиана в Россию будет подписано «соглашение о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией», передает ТАСС.

    Ранее Пезешкиан заявил, что отношения между Россией и Ираном будут развиваться на постоянной основе, это поможет снизить санкционное давление со стороны Запада.

    В воскресенье посол в России Казем Джалали подтвердил участие президента Ирана Пезешкиана в саммите БРИКС в Казани.

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    18 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин прибыл на Евразийский женский форум

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

    Российский лидер выступит с обращением к участникам мероприятия, тема которого – «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество», передает ТАСС.

    Среди участников форума – министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Всего в рамках форума пройдет более ста мероприятий, в которых принимают участие представители из десятков стран.

    Позднее в среду у Путина запланирована встреча с вновь избранными главами регионов и совещание по теме развития ВС России в условиях специальной военной операции.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности.

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    18 сентября 2024, 16:45 • Новости дня
    Путин передал привет из Бразилии участницам Евразийского женского форума

    Путин сообщил, что провел разговор с президентом Бразилии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду общался с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передал от него привет участницам Евразийского женского форума.

    «Мы сейчас только что обсуждали все эти вопросы с президентом Бразилии. Вам большой привет из Бразилии», – обратился Путин к собравшимся в Таврическом дворце. Выступая на форуме, глава Российского государства затронул тему взаимодействия стран по различным вопросам. Участницы встречи поблагодарили президента аплодисментами, передает ТАСС.

    Напомним, Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 13:57 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с избранными главами регионов

    Песков: Путин проведет по видеосвязи встречу с избранными главами регионов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин 18 сентября проведет видеоконференцию с недавно избранными главами субъектов Российской Федерации, сообщает ТАСС. Встреча пройдет из Константиновского дворца в Петербурге. Песков отметил, что это мероприятие проводится в формате видеосвязи, его цель – обсудить важные вопросы с руководителями регионов.

    В ходе недавних выборов, состоявшихся с 6 по 8 сентября, были избраны главы десяти субъектов Федерации, а также парламентарии на региональном и муниципальном уровнях. Еще два региона получили новых руководителей через законодательные собрания – это Ингушетия и ХМАО. Среди тех, кто получил мандаты на новый срок, числятся главы Забайкальского края, Курганской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областей.

    Кроме того, в ряде регионов были впервые избраны их руководители. Среди них Республика Алтай, Кемеровская, Курская и Самарская области, а также Хабаровский край. Важно отметить, что эти изменения в руководстве регионов происходят на фоне активных обсуждений внутри страны и за ее пределами.

    Кроме встречи с главами регионов, Путин также проведет видеоконференцию по вопросам развития Вооруженных сил России. Пресс-секретарь президента сообщил, что совещание пройдет с широким кругом участников в открытом режиме, на нем будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные со спецоперацией на Украине.

    Кроме того, в расписании президента возможны международные контакты. Последний такой разговор Путин провел 30 августа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Напомним, ЦИК ранее подвела итоги единого дня голосования, где избирали глав 21 региона России.

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    18 сентября 2024, 16:38 • Новости дня
    Мама участника «Зарницы 2.0»: Эта игра прививает детям патриотизм и любовь к Родине

    Мама командира отряда Пензенской области: Участники «Зарницы» приобрели военно-прикладные навыки и улучшили лидерские способности

    Мама участника «Зарницы 2.0»: Эта игра прививает детям патриотизм и любовь к Родине
    @ t.me/zarnitsa2_0

    Tекст: Олег Исайченко

    Современная «Зарница» стала гораздо масштабнее и технологичнее советской игры. В некоторые моменты казалось, что это не игра, а реальные события, сказала газете ВЗГЛЯД Елена Повелихина, мама командира отряда Пензенской области. Она отдельно указала на возможность детей пообщаться в рамках «Зарницы 2.0» с участниками боевых действий, Героями России.

    «Зарница 2.0» – невероятное мероприятие, организованное на высочайшем уровне. Оно прививает детям патриотизм, истинную любовь к Родине, а также уважение к своей стране», – отметила Елена Повелихина. Ее сын Роман был признан лучшим командиром в рамках соревнований. Он возглавлял отряд Пензенской области.

    «Если сравнивать с советской «Зарницей», то современный проект стал масштабнее и благодаря технологиям реалистичнее. Мы всей семьей смотрели прямую трансляцию и поражались, насколько живо и реально это выглядит. В некоторые моменты казалось, что это не игра, а реальные события», – поделилась собеседница.

    Она отдельно указала на возможность детей пообщаться в рамках «Зарницы 2.0» с участниками боевых действий, Героями России. «Опыт взаимодействия с профессиональными наставниками очень полезен и ценен», – считает Повелихина.

    По ее мнению, участники игры не только приобрели  военно-прикладные навыки, но и улучшили лидерские способности. «Крайне важно уметь распределять фронт работы и обязанности внутри команды: куда кого направить, кому что сделать, – уточнила собеседница. – Кроме того, «Зарница 2.0» позволяет развить такие качества, как целеустремленность и трудолюбие».

    «Мне кажется, участники игры никогда не забудут этот опыт. Когда мы их встречали с поезда, у них горели глаза – столько было эмоций! Уверена, наши дети продолжат воспитывать в будущем поколении те же качества, которые им привила «Зарница 2.0». Ну а мы, родители, попросту счастливы и гордимся успехами наших мальчишек», – заключила Повелихина.

    Ранее в Волгограде на Мамаевом Кургане прошли церемония закрытия и награждение победителей Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Среди наставников были бойцы спецоперации.

    «Это испытание, которое формирует характер, воспитывает силу духа и учит настоящей командной работе… Я вижу, как участники игры растут на глазах – от первых шагов до уверенных и слаженных действий», – заявил Владислав Головин (позывной «Струна»), ветеран СВО, участник программы «Время Героев», Герой России. Он считает, что «навыки и качества, приобретенные на полях «Зарницы», станут фундаментом для их будущих побед, будь то в службе Отечеству или в любой другой жизненной ситуации».

    В свою очередь главнокомандующий игры, участник программы «Время Героев», Герой России Степан Белов подчеркнул, что каждое испытание на «Зарнице 2.0» стало «возможностью применить на практике все те знания и навыки, которые ребята получили под руководством своих наставников».

    «Зарница 2.0» была создана по образу и подобию одноименной советской игры, но с применением современных игровых и цифровых технологий. Проект объединил участников со всей страны. Более полугода подростки посещали просветительские занятия, знакомились с условно-военными специальностями, участвовали в интеллектуальных и спортивных состязаниях: военизированная полоса препятствий, основы выживания в экстремальных условиях, огневая подготовка, тактическая медицина и самопомощь, инженерное оборудование и маскировка позиций. При этом ребята общались с наставниками, имеющими реальный военный опыт.

    В финале приняли участие 60 отрядов, 48 региональных и 12 межведомственных, в средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет) возрастных категориях. Большая военно-тактическая игра на местности проходила в Волгоградской области и продлилась сутки.

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    18 сентября 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин отметил важность формирования прогрессивного мирового пространства

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в рамках IV Евразийского женского форума отметил важность формирования нового, прогрессивного мирового пространства.

    Он подчеркнул, что большой интерес к форуму обусловлен тем, что на нем собираются женщины, достигшие высот в творческой, управленческой, интеллектуальной, гуманитарной и просветительской деятельности, и их опыт имеет большое значение для мира, передает ТАСС.

    «Авторитет форума неуклонно растет. Ваш голос слышат и с ним считаются правительства разных стран. Ваши рекомендации принимают во внимание крупнейшие международные организации. Повторю, такое участие, активная работа крайне важны для процессов построения многополярного, справедливого и подлинно свободного мира. Все мы разделяем эти идеи и делаем все возможное для формирования нового, прогрессивного мирового пространства», – сказал Путин.

    Напомним, Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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