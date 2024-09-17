Москвича осудили на пять лет за фейки о ВС России

Юрий Коховец получил пять лет колонии за ложную информацию о военных во время уличного опроса

Tекст: Денис Тельманов

Коховца признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России), передает ТАСС.

В апреле этого года Останкинский суд Москвы приговорил его к пяти годам принудительных работ. Приговор обжаловали и защита, и прокуратура.

Коховец дал интервью на улице, в котором высказался о военных действиях на Украине. Позже ролик с опросом попал в интернет.

Сам Коховец утверждал, что не знал об уголовной ответственности за военные фейки в момент беседы с интервьюером.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов) приговорен заочно к 10 годам лишения свободы по обвинению в публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.