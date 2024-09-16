Власти заявили об оскорблении грузинского народа главой комитета по иностранным делам Бундестага

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Этот человек оскорбил народ Грузии, поэтому у нас нет никакого желания встречаться с ним», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

По его словам, «по всей вероятности, Рот вновь прибыл в Тбилиси для встреч с выстраивающейся к нему в очередь грузинской оппозицией».

Как отметил Шалва Папуашвили, ранее немецкий парламентарий «оскорбил избранные народом власти Грузии, оскорбил Грузинскую церковь, оскорбил грузинскую демократию».

«К сожалению, Михаэль Рот до сих пор не высказал сожаление по поводу своих действий», – заявил он.

По словам председателя парламента Грузии, «в целом, когда иностранный политик приезжает в Грузию поддерживать оппозицию, это является вмешательством во внутренние дела и в избирательную кампанию» по выборам парламента 26 октября.

Глава высшего законодательного органа Грузии сказал, что «если бы иностранные политики посещали бы Германию с такими целями, это вызвало бы большой скандал».

«Некоторые европейцы позволяют себе смотреть на маленькие страны свысока. С чем-то мы примиряемся до определенного уровня, но в наших силах говорить об этом публично, и мы это сделаем», – заявил председатель парламента Грузии.

Рот участвовал весной в акциях протеста против закона «О прозрачности иностранного влияния» и оскорбительно высказывался в адрес ГПЦ, которая якобы тормозит евроинтеграцию страны. Он также назвал правящую партию «Грузинская мечта» «грузинским кошмаром».