Очень похоже, что применительно к России «деколонизировать» означает «расчленить, лишить самостоятельности, уничтожить». К России термин «деколонизация» мало применим в силу того, что наша страна заморских колоний не имела и в число колониальных держав никогда не входила; что же касается Англии и Франции, то здесь, как говорят, «все сложно».0 комментариев
Участник СВО из Самары впал в кому после ранения в палец
Участник спецоперации из Курганской области впал в кому после получения осколочного ранения пальца.
40-летний Александр Гусев заключил контракт с Минобороны в июне 2024. В бою он получил ранение и был госпитализирован. В его палец вонзился осколок. Известно, что от операции у бойца резко упало давление, но позже состояние нормализовалось, передает «Царьград».
По словам женщины, ее брата отправили на боевое задание 19 июля, там ему в палец попал осколок, кость была раздроблена. Мужчину отправили в приграничный госпиталь.
«Какую-то поддерживающую медпомощь ему, конечно, оказывали, обрабатывали рану. Но осколок не доставали. Из пограничного госпиталя Сашу эвакуировали в Макеевку, потом в Старобельск, потом в Белгород, потом в Ижевск. Уже оттуда его отправили в Самару», – сообщила Мария Вербицкая изданию 63.ру
Почти полтора месяца мужчина ходил с опухшим пальцем. Из-за травмы, по словам сестры, мозг Александра перестал получать кислород. В результате начали погибать здоровые клетки, восстановление к нормальной жизни маловероятно, сообщила женщина.