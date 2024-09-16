Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.0 комментариев
Сноуден счел власти США ответственными за радикализацию покушавшегося на Трампа
За радикализацию поступка подозреваемого в попытке покушения на кандидата в американские президенты Дональда Трампа ответственны власти США, однако злоумышленник не действовал по приказу, считает экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
«Я, конечно, не говорю, что этот парень был каким-то профессионалом и получал чье-то жалованье», – сказал он. Однако, считает Сноуден, это не значит, что американское правительство не приложило руку к поощрению его воинственности, как ранее было сделано с террористом Усамой бен Ладеном, передает ТАСС.
По его словам, в ЦРУ это называется «ответный удар». Как пояснил Сноуден, общественность «нуждается в быстрых, надежных и твердых ответах от агентств», которым платят за предоставление такой информации.
Ранее CNN со ссылкой на власти США заявил, что у гольф-клуба во Флориде произошел инцидент со стрельбой в результате несостоявшейся попытки покушения на Трампа. Сам политик подтвердил, что рядом с ним произошла стрельба.