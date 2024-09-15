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Поддержка певицы Тейлор Свифт оттолкнула избирателей Харрис
Поддержка певицы Тейлор Свифт вице-президента США Камалы Харрис в президентской гонке больше оттолкнула избирателей от кандидата, чем привлекла, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом ABC совместно с социологической службой Ipsos.
Так, согласно опросу, после заявления Свифт 13% опрошенных считают, «с меньшей вероятностью» поддержат Харрис, 6% респондентов считают, что с большей вероятностью проголосуют за Харрис, передает ТАСС.
При этом 81% участников опроса заявили, что заявление Свифт никак не повлияет на их выбор.
Во вторник после дебатов Харрис с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом Свифт заявила о том, что на предстоящих выборах отдаст свой голос за Харрис.
Напомним, теледебаты Харрис и Дональда Трампа состоялись в Филадельфии. Газета ВЗГЛЯД писала, как дебаты с Трампом дали ответ на главный вопрос о Харрис.