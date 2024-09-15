На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Экипаж первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn вернулся на Землю
Экипаж корабля Crew Dragon первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn успешно вернулся на Землю, совершив приводнение у берегов США.
Как следует из трансляции на сайте компании SpaceX, приводнение произошло у побережья Флориды примерно в 03.38 по местному времени (10.38 мск), соответственно, первая коммерческая космическая миссия продлилась около пяти суток, передает ТАСС.
В рамках Polaris Dawn провел несколько исследований на околоземной орбите.
Ранее в открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты.
Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon и непрофессиональным экипажем стартовала 10 сентября с космодрома Космический центра имени Джона Кеннеди во Флориде.