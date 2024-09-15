Экипаж первой коммерческой космической миссии Polaris Dawn вернулся на Землю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как следует из трансляции на сайте компании SpaceX, приводнение произошло у побережья Флориды примерно в 03.38 по местному времени (10.38 мск), соответственно, первая коммерческая космическая миссия продлилась около пяти суток, передает ТАСС.

В рамках Polaris Dawn провел несколько исследований на околоземной орбите.

Ранее в открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon и непрофессиональным экипажем стартовала 10 сентября с космодрома Космический центра имени Джона Кеннеди во Флориде.