На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.2 комментария
Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.4 комментария
До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.15 комментариев
Иностранные наемники проявили низкую эффективность в Курской области
Наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области, оказались малоэффективными, пишет ТАСС. Источник в силовых структурах рассказал, что иностранные бойцы не занимают передовые позиции и чаще всего остаются позади основных украинских сил. Даже на начальных этапах вторжения в регион наемники не проявляли активности, прячась за украинскими солдатами.
Российские вооруженные силы активно используют высокоточное оружие, включая ракеты «Искандер», что делает пребывание наемников в регионе особенно рискованным. Это оружие в сочетании со ствольной артиллерией уничтожает колонны противника, вынуждая иностранных бойцов искать укрытие. Однако, по словам источника в силовых структурах, даже находясь в тылу, они не могут найти безопасное укрытие из-за постоянной угрозы обстрелов и атак с российской стороны.
Таким образом, наемники не могут эффективно действовать в условиях, созданных российскими военными. Их присутствие не оказывает существенного влияния на ход боевых действий в Курской области. Российская артиллерия и ракеты постоянно находят свои цели, что значительно снижает боеспособность иностранных наемников в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали наступление на Купянском направлении и смогли продвинуться более чем на десять километров вглубь обороны противника. В связи с этим, ВСУ приняли решение о переброске под Купянск крупных резервов, включая нацбатальоны и иностранных наемников.
Кроме того они поразили скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 53 беспилотника.
С начала проведения спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31554 беспилотника, 579 ЗРК, 18133 танка и других бронемашин, 1454 боевые машины РСЗО, 14598 орудий полевой артиллерии и минометов, 26070 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Нанесено поражение формированиям 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в около Верхнекаменского, Часова Яра, Курдюмовки, Острого, Северска, Константиновки и Катериновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Отражены две контратаки штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны.
ВСУ при этом потеряли до 715 военнослужащих, британскую 155-мм гаубицу FH-70, американскую 155-мм гаубицу М777, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов, сообщил Конашенков.
Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение формированиям 59-й, 150-й механизированных, 68-й, 142-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны поблизости от Цукурино, Селидово, Михайловки, Гродовки и Новоэкономическое ДНР.
Были отражены три контратаки штурмовых групп 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.
Потери противника составили до 560 военнослужащих, две бронемашины «Казак», три пикапа, американскую 155-мм гаубица М777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм самоходная артустановка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.
Минобороны: В результате обмена пленными в Россию вернулись 103 захваченных в Курской области бойца
Украине были переданы 103 военных ВСУ, говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.
Все российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывается медицинская и психологическая помощь, также они уже смогли связаться с родственниками.
«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны», – говорится в сообщении.
Напомним, предыдущий обмен пленными по формуле «115 на 115» состоялся при посредничестве ОАЭ 24 августа.
Буданов: Массовое применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы ВСУ на поле боя
Согласно заявлению Буданова, увеличение числа управляемых авиабомб также оказывает влияние на боевую обстановку, а наращивание Россий производства «Искандеров» привело к «массированному применению» Россией оружия для атак на Украине, передает Ura.ru.
Ранее в результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников.
Самолет Ил-76 доставил бойцов на аэродром в Чкаловском, военные будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны, следует из сообщения в Telegram-канале телеканала «Звезда».
Ранее Минобороны сообщало, что по итогам переговоров в Россию с подконтрольных Киеву территорий возвращены 103 военнослужащих, захваченных в Курской области.
Минобороны: В семи российских регионах за ночь уничтожено 29 беспилотников
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, дежурными ПВО над территорией Брянской области сбиты 15 дронов ВСУ, пять – над Курской областью. Кроме того, в Смоленской области уничтожены четыре дрона, два – над Орловской областью и по одному – над Белгородской, Калужской, и Ростовской областями.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о массированной атаке дронов Курской области.
Богомаз: ПВО отражает атаку украинских дронов на Брянскую область, уничтожено шесть БПЛА
Богомаз сообщил о массированной атаке БПЛА в своем Telegram-канале. По его данным, уничтожено уже шесть украинских дронов, пострадавших и разрушений нет.
Ранее был уничтожен украинский беспилотник в Ростовской области.
ВСУ применили гражданскую технику для фортификаций на Днепре
Командир взвода воздушной разведки группировки войск «Днепр» с позывным Топаз заявил о наблюдении активных действий украинских сил на правобережье Днепра, сообщает ТАСС. По его словам, ВСУ активно используют гражданскую технику для возведения укреплений. По его словам, бронетранспорт на данном участке не замечен, однако активно применяются гражданские машины, такие как тракторы с ковшами.
Группировка «Днепр» предпринимает меры для противодействия этим действиям, отметил Топаз. По его словам, ежедневно отправляются пять-семь дронов, чтобы поражать живую силу противника, а также разрушать их средства связи и радиоэлектронной борьбы. Данные меры направлены на сдерживание попыток укрепления украинской стороны.
Кроме того Топаз сообщил, что подразделения группировки «Днепр» получили новое оборудование – наземные станции управления НСУ 2.0. Эти станции позволяют перепрошивать перехваченные дроны ВСУ и использовать их против противника. Командир взвода сообщил, что новое оборудование было разработано Фондом содействия безопасности и обороне им. П.А. Судоплатова. Полученные дроны тщательно проверяются и подготавливаются для последующего использования.
Как стало известно в субботу, на территории Херсонской области была создана подземная военная база, которая представляет комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава группировки «Днепр», об этом рассказал замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник.
Bild: Зеленский намерен лично просить Байдена разрешить удары вглубь России
Зеленский не только представит свой план Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, но и собирается лично просить о снятии запретов на удары вглубь России американским дальнобойным оружием, передает «Лента.ру» со ссылкой на Bild.
Источник издания утверждает, что речь также пойдет о готовности Киева согласиться на локальное прекращение огня на отдельных участках фронта, то есть о промежуточной заморозке ситуации.
Власти Украины считают, что изменить ситуацию на фронте Киев сможет только, если США поддержат «стратегию» киевского режима.
Ранее Зеленский передал Блинкену план ударов по России дальнобойными ракетами. Также он объявил о создании новой дорожной карты по украинскому урегулированию, и хочет представить его кандидатам в президенты США и странам G7.
Президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер оставили запрет для киевского режима на удары вглубь российской территории.
Богомаз: Силами ПВО уничтожено еще пять беспилотников ВСУ в Брянской области
В своем Telegram Богомаз сообщил, что при падении сбитых дронов пострадавших и разрушений нет.
Ранее в Брянской области было уничтожено девять беспилотников ВСУ.
Отмечается, что в Харьковской области действует воздушная тревога, а в Херсоне прогремели новые взрывы, передает ТАСС.
Ранее взрывы прозвучали в украинском Павлограде.
Анохин: Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Смоленской области
Анохин написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки падения обломков сбитых украинских БПЛА на землю пострадавших и разрушений нет, оперативные службы направлены на места происшествий.
Ранее в Брянской области было сбито девять беспилотников.
Два украинских БпЛА уничтожены над Курской и Белгородской областями
В воскресенье около 12.30 мск российские силы противовоздушной обороны пресекли попытки киевского режима осуществить террористические атаки на территории Российской Федерации с использованием беспилотников. Об этом пишет «РИА Новости».
Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над Курской и Белгородской областями. В результате оперативных действий удалось предотвратить возможные разрушения и жертвы.
Подобные атаки становятся регулярной угрозой для приграничных регионов России, но силы ПВО успешно справляются с задачей защиты воздушного пространства. Министерство обороны продолжает следить за ситуацией и предпринимать меры для обеспечения безопасности.
Так, утром в субботу Минобороны сообщало, что в ночь на 14 сентября силы ПВО уничтожили 19 беспилотников над территорией Курской и Белгородской областей.
Богомаз сообщил об уничтожении еще трех беспилотников над Брянской областью
По словам Богомаза, в результате атаки украинских БПЛА, пострадавших и разрушений нет, идет работа всех служб на месте.
Ранее Богомаз сообщил о массированной атаке дронов на Брянскую область, было сбито шесть беспилотников.