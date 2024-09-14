На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Aydinlik опубликовало фото с переговоров Украины с террористами
Представители украинских властей вели переговоры с террористами, чтобы привлечь их для противостояния с российской армией, турецкое издание Aydinlik опубликовало фото с переговоров.
Киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам*» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, украинская сторона пыталась привлечь их для боевых действий против России, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на Aydinlik.
По данным газеты, Украина предлагала освободить радикальных антироссийских боевиков, взамен она просила 75 дронов.
Ранее издание сообщало, что переговоры проходили тайно в провинции Идлиб в Сирии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ