Около 10 пассажиров не попали на борт разбившегося в Бразилии самолета

Tекст: Кристина Цыцура

По данным СМИ, люди опоздали на регистрацию рейса, поэтому сотрудник авиакомпании не допустил их к полету, передает РИА «Новости».

Как рассказал один из опоздавших пассажиров, отказавший в пропуске работник спас ему жизнь.

Напомним, самолет вылетел из Каскавела в направлении Гуарульюс с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все, кто был на борту, погибли.