С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.10 комментариев
Около 10 пассажиров не попали на борт разбившегося в Бразилии самолета
Около 10 человек не смогли попасть на борт самолета, позже разбившегося в Бразилии, так как перепутали авиакомпании, сообщил портал G1 со ссылкой на парня, пропустившего этот рейс.
По данным СМИ, люди опоздали на регистрацию рейса, поэтому сотрудник авиакомпании не допустил их к полету, передает РИА «Новости».
Как рассказал один из опоздавших пассажиров, отказавший в пропуске работник спас ему жизнь.
Напомним, самолет вылетел из Каскавела в направлении Гуарульюс с 58 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Он упал в районе города Виньеду. Все, кто был на борту, погибли.