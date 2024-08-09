С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.10 комментариев
Пассажиров и экипаж разбившегося самолета в Бразилии признали погибшими
Мэрия города Валиньюс подтвердила сообщения о крушении пассажирского самолета в Бразилии, в результате которого никто не выжил.
Отмечается, что на борту воздушного судна, по уточненным данным, находилось 68 человек, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу пассажирский самолет ATR-72, выполнявший внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду.