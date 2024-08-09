С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.10 комментариев
Падение пассажирского самолета в Бразилии попало на видео
Пассажирский самолет ATR-72, выполнявший внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс, потерпел крушение в бразильском муниципалитете Виньеду, сообщили местные СМИ, опубликовавшие видео с места происшествия.
По данным бразильского новостного портала G1, авиакатастрофа произошла в районе города Виньеду, штат Сан-Паулу. На борту воздушного судна находилось 58 пассажиров и четыре члена экипажа, передает РИА «Новости».
Опубликованные в соцсетях видеозаписи свидетельствуют о том, что перед крушением самолет начал терять высоту и вращаться вокруг своей оси, а затем над землей поднялся густой дым. О судьбе людей на борту пока ничего не известно.
Ранее сообщалось, что в аэропорту индийского Мумбая два пассажирских самолета едва не столкнулись при одновременных взлете и посадке на одну взлетно-посадочную полосу.