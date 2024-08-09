Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.0 комментариев
ВСУ начали строить укрепления в Курской области
«Рыбарь»: ВСУ начали окапываться и выстраивать укрепления в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области, и пытаются привезти тяжелую технику для строительства рубежа обороны, сообщил «Рыбарь».
ВСУ начали инженерное оборудование местности на так называемой «линии Суровикина», выстраивая там укрепрайон, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Рыбарь».
Авторы канала пишут, что стоит ожидать ввода второго и третьего эшелонов ВСУ в Курскую область, существует опасность и для других участков на этом направлении.
Сообщается, что ликвидацией прорвавшихся на территорию России украинских частей занимаются подразделения специального назначения, а также группы сил специальных операций. «Рыбарь» указывает, что боях могут быть использованы и части «Африканского корпуса» из Краснодарского края.
Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что Вооруженные силы Украины задействовали в Курской области пять бригад и психологический спецназ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ВСУ атаковали Курскую область.