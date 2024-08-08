Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.24 комментария
Военкор Рожин: ВСУ задействовали в Курской области психологический спецназ
Вооруженные силы Украины задействовали в Курской области пять бригад и психологический спецназ, сообщил военный корреспондент Борис Рожин.
В своем Telegram-канале военкор опубликовал предполагаемый состав группировки ВСУ на Сумском-Курском направлении.
В частности, в регионе работает 22-я отдельная механизированная бригада; 32-я отдельная механизированная бригада; 88-я отдельная механизированная бригада; 54-й отдельный разведывательный батальон; сводная БТГр 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Также в боевых действиях участвуют подразделения корпуса рейнджеров ССО; 103-я отдельная бригада территориальной обороны; 115-й батальон 110-й отдельной бригады территориальной обороны; 49-я отдельная артиллерийская бригада; 35-й отдельный полк НГУ.
Кроме того, зафиксирована группа БпЛА Project M2 управления «А» ЦСО СБУ.
При этом информационную поддержку бригадам украинских войск оказывают подразделения психологических операций ССО ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ВСУ атаковали Курскую область.