Путин упростил передачу конфискованного оружия в зону СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Закон позволяет напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и другие государственные военизированные организации, передает РИА «Новости».

Порядок передачи конфискованного оружия в зону СВО определит правительство, а администрировать процесс будет Росгвардия, говорится в документе. Ведомство также сможет определять порядок уничтожения оружия или патронов, оно наделяется правом использовать подлежащее уничтожению оружие или патроны и передавать их в другие государственные военизированные организации для использования.

В июле правительство России поддержало законопроект, упрощающий порядок передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что из 250 тыс. единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч. Оно, как правило, исправно и может быть использовано.