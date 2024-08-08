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Путин упростил передачу конфискованного оружия в зону СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий передачу конфискованного оружия в зону специальной военной операции.
Закон позволяет напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и другие государственные военизированные организации, передает РИА «Новости».
Порядок передачи конфискованного оружия в зону СВО определит правительство, а администрировать процесс будет Росгвардия, говорится в документе. Ведомство также сможет определять порядок уничтожения оружия или патронов, оно наделяется правом использовать подлежащее уничтожению оружие или патроны и передавать их в другие государственные военизированные организации для использования.
В июле правительство России поддержало законопроект, упрощающий порядок передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что из 250 тыс. единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч. Оно, как правило, исправно и может быть использовано.