Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.6 комментариев
Правительство одобрило упрощение передачи конфискованного оружия в зону СВО
Правительство России поддержало законопроект, упрощающий порядок передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону специальной военной операции на Украине.
Законопроект был разработан по инициативе первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, главы Центрального исполкома «Единой России» Александра Сидякина, председателей комитетов Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна и по безопасности Василия Пискарева, передает РИА «Новости».
Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на «повторное использование (применение) оружия и патронов, подлежащих уничтожению войсками национальной гвардии Российской Федерации».
Ранее Турчак сообщал, что из 250 тыс. единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч. Оно, как правило, исправно и может быть использовано, уточнил он.