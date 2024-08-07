Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший настоящей армии. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
Мирный житель получил ранения в результате атаки БПЛА в Белгородской области
Вооруженные силы Украины обстреляли и атаковали БПЛА село Пороз Грайворонского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате атаки БПЛА мирный житель получил минно-взрывную травму, осколочные ранения мягких тканей и грудной клетки. Он госпитализирован. В результате обстрела поврежден частный дом, разрушена хозпостройка, сообщил Гладков в Telegram.
Напомним, в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ шесть человек получили ранения.