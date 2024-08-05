Эксперт: Протесты в Бангладеш не отменят связей Москвы и Дакки в атомной сфере

Политолог Савищева: Будущее правительство Бангладеш не захочет перечеркивать совместный с Россией проект АЭС «Руппур»

Tекст: Евгений Поздняков,

Татьяна Алабугина

«Протесты в Бангладеш начались еще в июне. Тогда Верховный суд страны принял решение о восстановлении системы квот в 30% мест, резервируемых для потомков участников третьей индо-пакистанской войны. Проблема заключалась в том, что в государстве также имеются льготы и для других слоев населения, например, для национальных меньшинств», – сказала Мария Савищева, старший лаборант-исследователь Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН.

«Таким образом, общее количество должностей, на которые отбирались кандидаты по принципу происхождения, достигло 56%. Это вызвало колоссальное недовольство в обществе. Первоначально демонстранты добивались отмены несправедливой системы, однако власти страны не сумели мирно уладить данный вопрос», – отмечает она.

«Волнения переросли в масштабное движение, сторонники которого выступали с критикой премьер-министра Шейх Хасины и ее партии «Авами Лига». Ситуация усугубилась, когда в стране разошлась новость о начале стрельбы по протестующим со стороны представителей властей. Отмечу, что данная информация до сих пор не подтверждена», – подчеркивает собеседница.

«В конечном счете Верховный суд пошел на уступки обществу. Количество зарезервированных мест снизили до 7%. Однако протестующие не были этим удовлетворены. Демонстранты продолжили добиваться отставки Хасины. По данным источников в Бангладеш, именно военные страны поставили главу правительства перед необходимостью ухода с должности», – объясняет эксперт.

«Поэтому в настоящий момент судьба государства находится в руках солдат. Именно они займутся вопросами передачи власти новому правительству. Основной вопрос – как долго продлится сформировавшийся переходный период. Что касается самой Хасины, то информация о том, что она направляется в Британию, до сих пор не является подтвержденной», – уточняет она.

«В последнее время Лондон часто критиковал ее за занятую позицию в вопросе публичных протестов. Поэтому вопрос получения политического убежища для нее является не самым простым. Нарендра Моди же, скорее всего, решил, что пребывание экс-премьера Бангладеш на территории Индии будет иметь издержки уже для него самого», – добавляет собеседница.

«Как именно скажутся текущие события на сотрудничество Москвы и Дакки – оценить непросто. Имеется большая вероятность того, что военные передадут власть Националистической партии Бангладеш (НРБ). Она настроена на взаимодействие с Западом, что может негативно сказаться на контактах с Россией», – считает эксперт.

«Однако наши страны в настоящий момент реализуют проект АЭС «Руппур». Это важная для Дакки инициатива. Конечно, сроки работ уже несколько раз сдвигались, и дестабилизация внутриполитической ситуации данное положение явно не улучшит. Однако можно с уверенностью сказать, что и «Авами Лига» и НПБ будут заинтересованы в окончании реализации давних планов», – заключила Савищева.

Ранее стало известно, что глава правительства Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку. Как передает NDTV, борт с экс-премьером страны приземлился в аэропорту Хиндан, который является базой ВВС Индии в Газиабаде, находящемся в 40 км от Нью-Дели, пишет ТАСС. Далее она якобы планирует отправиться в Лондон.

В воскресенье в Бангладеш вновь вспыхнули антиправительственные протесты. Участники требовали отставки Шейх Хасины. Жертвами беспорядков стали более 150 человек. Командующий армией Вакер-Уз-Заман встретится с президентом страны Шахабуддином Чуппу для формирования временного правительства. Это должно привести к урегулированию обстановки в стране. Он призвал остановить насилие и заверил, что новая власть расследует все смерти, произошедшие во время волнений в стране.

Участники антиправительственных протестов также ворвались в резиденцию главы МВД в Дакке и разгромили ее. Корни этих протестов кроются в противоречивой системе квот, в соответствии с которыми до 30% государственных должностей предназначены для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

Демонстранты в течение нескольких недель требовали упразднения данных льгот. Несмотря на отмену Верховным судом большинства квот, столкновения продолжились, передает ТАСС. В связи с беспорядками в стране были отключены интернет и телеканалы, в Дакку были введены войска. Отключению интернета предшествовали попытки заблокировать работу соцсетей и ограничить услуги мобильной передачи данных.