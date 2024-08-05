  • Новость часаВашингтон вывел американских военных из Нигера
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Провал Украины в Африке играет в пользу России
    Захарова рассказала сенсационные подробности покушения на Трампа
    Экс-представитель НАТО в Москве заявил о поражении Украины
    Стали известны причины стрельбы по самокатчикам в Москве
    Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись падением основных индексов
    Путин назвал жен бойцов СВО лучшими психологами
    Главу парка «Патриот» Ахмедова арестовали до 21 сентября
    Подавшая в отставку премьер Бангладеш запросила убежище в Британии
    СК показал кадры задержания избивших чемпиона России Двали
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Порядок, основанный на правилах», обречен

    Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему патриарх отказался канонизировать Ивана Грозного

    Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.

    24 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    24 комментария
    5 августа 2024, 18:03 • Новости дня

    Эксперт: Протесты в Бангладеш не отменят связей Москвы и Дакки в атомной сфере

    Политолог Савищева: Будущее правительство Бангладеш не захочет перечеркивать совместный с Россией проект АЭС «Руппур»

    Эксперт: Протесты в Бангладеш не отменят связей Москвы и Дакки в атомной сфере
    @ Sazzad Hossain/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина не сумела справиться с народным недовольством. Состав будущего правительства определят военные. На этом фоне будущее диалога Москвы и Дакки сложно прогнозировать, однако сотрудничество в атомной сфере останется непоколебимым, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Мария Савищева. Ранее в связи с протестами ушла в отставку премьер-министр страны Шейх Хасина.

    «Протесты в Бангладеш начались еще в июне. Тогда Верховный суд страны принял решение о восстановлении системы квот в 30% мест, резервируемых для потомков участников третьей индо-пакистанской войны. Проблема заключалась в том, что в государстве также имеются льготы и для других слоев населения, например, для национальных меньшинств», – сказала Мария Савищева, старший лаборант-исследователь Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН.

    «Таким образом, общее количество должностей, на которые отбирались кандидаты по принципу происхождения, достигло 56%. Это вызвало колоссальное недовольство в обществе. Первоначально демонстранты добивались отмены несправедливой системы, однако власти страны не сумели мирно уладить данный вопрос», – отмечает она.

    «Волнения переросли в масштабное движение, сторонники которого выступали с критикой премьер-министра Шейх Хасины и ее партии «Авами Лига». Ситуация усугубилась, когда в стране разошлась новость о начале стрельбы по протестующим со стороны представителей властей. Отмечу, что данная информация до сих пор не подтверждена», – подчеркивает собеседница.

    «В конечном счете Верховный суд пошел на уступки обществу. Количество зарезервированных мест снизили до 7%. Однако протестующие не были этим удовлетворены. Демонстранты продолжили добиваться отставки Хасины. По данным источников в Бангладеш, именно военные страны поставили главу правительства перед необходимостью ухода с должности», – объясняет эксперт.

    «Поэтому в настоящий момент судьба государства находится в руках солдат. Именно они займутся вопросами передачи власти новому правительству. Основной вопрос – как долго продлится сформировавшийся переходный период. Что касается самой Хасины, то информация о том, что она направляется в Британию, до сих пор не является подтвержденной», – уточняет она.

    «В последнее время Лондон часто критиковал ее за занятую позицию в вопросе публичных протестов. Поэтому вопрос получения политического убежища для нее является не самым простым. Нарендра Моди же, скорее всего, решил, что пребывание экс-премьера Бангладеш на территории Индии будет иметь издержки уже для него самого», – добавляет собеседница.

    «Как именно скажутся текущие события на сотрудничество Москвы и Дакки – оценить непросто. Имеется большая вероятность того, что военные передадут власть Националистической партии Бангладеш (НРБ). Она настроена на взаимодействие с Западом, что может негативно сказаться на контактах с Россией», – считает эксперт.

    «Однако наши страны в настоящий момент реализуют проект АЭС «Руппур». Это важная для Дакки инициатива. Конечно, сроки работ уже несколько раз сдвигались, и дестабилизация внутриполитической ситуации данное положение явно не улучшит. Однако можно с уверенностью сказать, что и «Авами Лига» и НПБ будут заинтересованы в окончании реализации давних планов», – заключила Савищева.

    Ранее стало известно, что глава правительства Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку. Как передает NDTV, борт с экс-премьером страны приземлился в аэропорту Хиндан, который является базой ВВС Индии в Газиабаде, находящемся в 40 км от Нью-Дели, пишет ТАСС. Далее она якобы планирует отправиться в Лондон.

    В воскресенье в Бангладеш вновь вспыхнули антиправительственные протесты. Участники требовали отставки Шейх Хасины. Жертвами беспорядков стали более 150 человек. Командующий армией Вакер-Уз-Заман встретится с президентом страны Шахабуддином Чуппу для формирования временного правительства. Это должно привести к урегулированию обстановки в стране. Он призвал остановить насилие и заверил, что новая власть расследует все смерти, произошедшие во время волнений в стране.

    Участники антиправительственных протестов также ворвались в резиденцию главы МВД в Дакке и разгромили ее. Корни этих протестов кроются в противоречивой системе квот, в соответствии с которыми до 30% государственных должностей предназначены для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

    Демонстранты в течение нескольких недель требовали упразднения данных льгот. Несмотря на отмену Верховным судом большинства квот, столкновения продолжились, передает ТАСС. В связи с беспорядками в стране были отключены интернет и телеканалы, в Дакку были введены войска. Отключению интернета предшествовали попытки заблокировать работу соцсетей и ограничить услуги мобильной передачи данных.

    3 августа 2024, 11:21 • Новости дня
    Россия вошла в тройку мировых лидеров по низкому госдолгу на душу населения
    Россия вошла в тройку мировых лидеров по низкому госдолгу на душу населения
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заняла третье место среди крупнейших экономик мира по наименьшему уровню государственного долга в расчете на одного жителя, следует из данных стран «Большой двадцатки».

    Средний показатель по группе составляет более 23 тыс. долларов, а в некоторых ведущих экономиках мира он превышает 50 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    В первом полугодии этого года на одного россиянина приходилось всего 2076 долларов госдолга, что позволило ей войти в тройку лидеров после Индии (1316 долларов на человека) и Индонезии (1747 долларов на человека).

    Уровень госдолга на человека не превышает пять тыс. долларов также в Турции (2,8 тыс.), Китае (три тыс.) и ЮАР (4,5 тыс.). В Бразилии, Мексике, Саудовской Аравии и Аргентине этот показатель варьируется от 5 до 10 тыс. долларов.

    В США этот показатель достигает рекордных 104,5 тыс. долларов на человека, что более чем в 50 раз превышает российский. Высокий уровень госдолга на человека также наблюдается в Японии, Франции, Британии и Италии.

    Наивысший показатель в Сингапуре – 149,3 тыс. долларов на человека.

    В конце июля госдолг США установил новый рекорд, достигнув 35 трлн долларов.

    Коментарии (27)
    3 августа 2024, 10:32 • Новости дня
    Бербок высказалась об обмене заключенными между Россией и Западом

    Бербок назвала деликатной дилеммой обмен заключенными между Россией и Западом

    Бербок высказалась об обмене заключенными между Россией и Западом
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обмен заключенными между Россией, Белоруссией и рядом западных стран является «крайне деликатной дилеммой», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Tagesschau.

    По словам Бербок, германскому правительству нелегко далось решение об освобождении Вадима Красикова, пишет Tagesschau, передает РИА «Новости».

    Ранее германский политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что решение канцлера ФРГ Олафа Шольца об обмене Красикова разделило Германию.

    Коментарии (24)
    4 августа 2024, 19:13 • Новости дня
    Россия призвала Британию воздержаться от насилия по отношению к протестующим

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва призывает Лондон воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем заявлении Захарова обратила внимание на то, что несмотря на приверженность британских властей «демократическим принципам» на словах, министр внутренних дел Британии Иветт Купер разрешила полиции применение максимально жестких мер в отношении протестующих граждан, говорится в Telegram-канале МИД России.

    Она отметила, что Россия призывает Британию воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих и обеспечить соблюдение права британцев на свободу собраний.

    В Британии усиливаются протесты ультраправых после поножовщины в Саутпорте, произошедшей 29 июля, когда молодой человек напал с ножом на участников занятия для детей. В результате трагедии три ребенка погибли, несколько других детей и как минимум двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии.

    Коментарии (35)
    3 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    На британских подлодках нашли российское и белорусское ПО
    На британских подлодках нашли российское и белорусское ПО
    @ UK Ministry of Defence/Global Look Press

    На британских подводных лодках используется российское и белорусское программное обеспечение.

    Британское минобороны признало угрозу безопасности и начало расследование. Есть опасения, что внедренный код может раскрыть местоположение подлодок, пишет The Telegraph.

    Сообщается, что фирма-поставщик ПО фальсифицировала данные и обсуждала, сможет ли она скрыть местонахождение разработчиков, присвоив им имена погибших англичан, передает канал 360.ru со ссылкой на сообщение.

    Теперь британские военные начали искать «русский след» на других критически важных оборонных объектах.


    Коментарии (3)
    4 августа 2024, 06:57 • Новости дня
    Маск предрек Британии гражданскую войну

    Маск в связи с беспорядками в Британии счел гражданскую войну неизбежной

    Маск предрек Британии гражданскую войну
    @ Sky News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя беспорядки в Великобритании. вспыхнувшие после убийства трех детей в Саутпорте, американский предприниматель Илон Маск заявил о неизбежности гражданской войны.

    «Гражданская война неизбежна», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), комментируя видеозаписи беспорядков в Великобритании.

    Как пишет «Российская газета», в Великобритании протестующие крайне правых взглядов вступили в столкновения с британской полицией и представителями движения «Антифа» по всей стране.

    По данным Agence France-Presse, демонстранты бросали стулья, файеры и кирпичи в сотрудников полиции в Ливерпуле. Серьезное насилие разгорелось в Манчестере, но массовая драка была быстро пресечена офицерами с дубинками. На опубликованных в Сети видеозаписях правые радикалы вступают в драки с противниками из «Антифа».

    Напомним, подросток с ножом, этнический руандиец, напал на танцевальную студию и убил троих детей в Саутпорте. В городе после этого произошли столкновения ультраправых с полицией. Затем акция протеста с участием ультраправых переросла в столкновения с полицией в английском Сандерленде, в результате произошел пожар в здании центрального отделения полиции. Также произошли беспорядки в Кингстон-апон-Халле.

    Коментарии (9)
    5 августа 2024, 13:12 • Новости дня
    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России

    Военные эксперты объяснили, почему F-16 будут базироваться в приграничной к Румынии Одесской области

    Эксперты: Применение F-16 ВСУ ставит новые вызовы перед разведкой России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Татьяна Алабугина

    Аэродромы Одесской области обладают необходимой базой для эксплуатации и защиты F-16. Близость к Румынии позволит быстро перемещать истребители на территорию НАТО для техобслуживания, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Владимир Попов и Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ расположат F-16 на аэродроме Лиманское в Одесской области.

    «Аэродром в Лиманском вполне может оказаться не конечной точкой базирования F-16. Здесь всего лишь проходил пробный полет, превращенный украинскими властями в демонстрацию якобы военной мощи. Тем не менее истребители, скорее всего, действительно разместят в Одесской области», – сказал генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    «Для этого есть сразу несколько причин. Первая – близость границы с Румынией. Это позволяет осуществлять стратегию «вывода из-под удара». То есть если ВСУ получат информацию о попытке ликвидации самолета с нашей стороны, у них будет возможность быстро переправить машину в соседнее государство, где теоретически наши ракеты его не достанут», – подчеркивает он.

    «Вторая – на территории Румынии имеется подготовленная техническая база для обслуживания F-16. В случае диагностирования каких-либо проблем у истребителя, его также можно будет переправить для последующих ремонтных работ», – уточняет собеседник.

    «Третья – аэродромы Одесской области находятся на максимальном удалении от линии боевого соприкосновения. С этим расчетом здесь целенаправленно готовились специальные укрепления для самолетов. Несколько F-16 они могут укрыть железобетонными конструкциями. Вероятно, дополнительную защиту создадут с помощью сооружения ложных целей», – акцентирует эксперт.

    «Кроме того, истребители постараются регулярно перемещать с одного аэродрома на другой. Сделать это будет сложно, поскольку Россия давно прицельно била по взлетно-посадочным полосам, пригодным для эксплуатации F-16. Возможно, после боевых вылетов они попытаются «убежать» в Румынию или Молдавию, но это колоссальные риски для обеих стран. Неэффективность данной стратегии диктуется и нашими поражающими мощностями», – считает Попов.

    «Скорее всего, для ударов по истребителям мы будем использовать «Кинжалы». Речь идет о гиперзвуковых боеприпасах, уклониться от которых крайне сложно. Даже если ВСУ удастся получить данные о готовящемся ударе, время полета ракеты останется минимальным. Предпринять что-либо практически невозможно», – указывает он.

    «Конечно, необходимость поражения F-16 ставит перед нашей разведкой новые вызовы. Обнаружить истребители – непростая задача. Однако у нас уже имеется опыт, накопленный в рамках СВО. Уверен, что мы сумеем приспособить знания под изменившуюся реальность. В конечном счете пример западных танков говорит о многом», – уточняет собеседник.

    «Известно, что истребители будут оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Это хорошие боеприпасы класса «воздух – воздух», которые, тем не менее, очень требовательны к условиям видимости. Формально, они применяются в большей степени в целях обороны, но думаю, что ВСУ попытаются с их помощью предпринять и ряд атак», – отмечает Попов.

    Другой точки зрения придерживается военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его мнению, F-16 будут использоваться для защиты авиационных мощностей от ударов России. «Кроме того, данные истребители очень часто применяются в качестве усиления ПВО в воздухе, с их помощью планируется организовать оборону целого ряда украинских городов», – считает он.

    «На это намекают и выбранные ракеты класса «воздух – воздух». Тем не менее названные боеприпасы достаточно старые. Наши РЛС хорошо справляются с задачей их обнаружения. Вести борьбу за авиационное превосходство у ВСУ не выйдет: свою роль играет относительно небольшое количество доступных F-16. Таким образом, в использовании новой техники противник будет крайне ограничен», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о местонахождении истребителей, которые Киев получил от западных партнеров. Самолеты будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, сообщил Telegram-канал Condottiero.

    Военкоры уточняли, что переданные Украине первые истребители несут ракеты класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder, а также оснащены системами раннего предупреждения о нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, уточняет Telegram-канал «Военный осведомитель». Получение Украиной первых F-16 Владимир Зеленский подтвердил накануне.

    Между тем американский политолог Марк Слебода заявил, что переданные Киеву истребители являются устаревшими и не смогут противостоять применяемой российской стороной «лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано». Также эксперт указал на высокий риск уничтожения F-16 в случае их применения в зоне боевых действий. Москва, по его мнению, будет активно выслеживать эти самолеты и применять против них все доступные средства поражения.

    Кроме того, военный аналитик Михаил Онуфриенко сказал газете ВЗГЛЯД, что истребители не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard. Напомним, еще в апреле этого года эксперт Майкл Пек предсказал уничтожение аэродромов Украины в случае поставок F-16 киевскому режиму.

    Коментарии (7)
    3 августа 2024, 06:56 • Новости дня
    Новые столкновения ультраправых с полицией произошли в Англии

    Акция протеста с участием ультраправых переросла в столкновения с полицией в английском Сандерленде

    Новые столкновения ультраправых с полицией произошли в Англии
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    В Сандерленде произошли столкновения между ультраправыми и полицией, сообщает Sky News. Протестная активность националистов возросла после убийства детей в английском Саутпорте этническим руандийцем.

    Как сообщала Guardian со ссылкой на источники, силы оперативного реагирования при каждом полицейском участке в Англии и Уэльсе были приведены в состояние повышенной готовности в ожидании протестов ультраправых, которых в Великобритании ожидается не менее 35 на выходных, передает РИА «Новости».

    В Сандерленде в акции протеста приняли участие как минимум несколько сотен человек, многие выкрикивали лозунги в поддержку основателя крайне правой организации English Defence League Томми Робинсона (Стивена Яксли-Леннона). Он уехал из Великобритании на фоне судебного преследования, передает ТАСС.

    Sky News сообщает, что демонстранты бросали в полицию камни и пивные бутылки, правоохранители использовали слезоточивый газ, столкновения разгорелись недалеко от городской мечети. По информации PA, демонстранты сожгли несколько автомобилей. LBC сообщила, что произошел пожар в здании центрального отделения полиции Сандерленда.

    Напомним, в десятках британских городов в выходные должны состояться акции протеста на фоне трагедии в Саутпорте, где подросток с ножом напал на танцевальную студию. В результате нападения погибли трое детей. Нападение совершил Аксель Рудакубана, который родился в валлийском Кардиффе и жил в деревне Бэнкс недалеко от Саутпорта. Рудакубан – этнический руандиец, его семья сбежала в Великобританию от геноцида на родине. После нападения руандийца столкновения ультраправых с полицией произошли в самом Саутпорте.

    Коментарии (4)
    5 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    Группировка «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ
    Группировка «Центр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российские военнослужащие группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по позициям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям 1-й танковой, 32-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады спецназа в районах Торецка, Гродовки, Орловки и Николаевки ДНР, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Кроме того, российские бойцы отразили восемь контратак украинских штурмовиков 31-й, 47-й, 53-й и 117-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    В зоне ответственности Центральной группировки ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, танк, три бронемашины, два автомобиля, установку «Пион» и гаубицу «Мста-Б».

    Группировка войск «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах Волчанска, Тихого и Липцев Харьковской области.

    Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть пикапов, гаубица Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены пусковая установка РСЗО Vampire и шесть полевых складов боеприпасов.

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям 44-й, 67-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах Колесниковки, Синьковки Харьковской области, Новосадового ДНР, а также отразила четыре контратаки штурмовых групп 14-й, 117-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 117-й бригады теробороны.

    В боях с Западной группировкой украинская сторона потеряла до 495 военнослужащих, две бронемашины, семь автомобилей, установки Krab и Panzerhaubitze-2000, гаубицу М777, орудие Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов.

    Военнослужащие Южной группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й механизированных, 72-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Предтечино, Трудового, Часова Яра, Константиновки, Катериновки и Верхнекаменского ДНР. Отражена контратака формирования 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей, гаубицу М777, четыре орудия М119, орудие L-119. Уничтожены два склада боеприпасов, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Восточная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Раздольного, Водяного и Времевки ДНР.

    Украинские потери составили до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, гаубица М777, орудие «Мста-Б» и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены три склада боеприпасов.

    Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны в районах Малых Щербаков, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу М777 и гаубицу Д-20.

    Ранее ВС России уничтожили в Харьковской области замаскированные позиции ВСУ.

    Коментарии (6)
    3 августа 2024, 10:49 • Новости дня
    Успехи России на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам

    Conversation: Успехи России на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достижения российских войск на поле боя вынудили украинцев изменить свою точку зрения по вопросу переговоров, пишет Conversation.

    В статье Conversation отмечается, что украинский народ больше не хочет терпеть любые трудности ради восстановления границ 1991 года, передает РИА «Новости».

    В публикации также говорится, что развитие событий на фронте идет по сценарию, выгодному для России. К началу 2025 года, когда в Белом доме появится новый президент, ситуация вряд ли изменится к лучшему для Украины, пишет издание.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал завершение конфликта главной потребностью Украины.

    Коментарии (15)
    4 августа 2024, 19:32 • Новости дня
    В Британии протестующие попытались поджечь отель с мигрантами

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Ротерем в Британии крайне правые активисты попытались поджечь гостиницу Holiday Inn Express, в которой временно содержатся нелегальные иммигранты, сообщил телеканал Sky News.

    Как сообщает телеканал, протестующие разбили окна отеля и забросали сотрудников полиции, которые оцепили здание, бутылками, камнями и креслами, передает ТАСС.

    Отмечается, что некоторым полицейским потребовалась первая помощь.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Лондон воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих.

    Напомним, подросток с ножом, этнический руандиец, напал на танцевальную студию и убил троих детей в Саутпорте. В городе после этого произошли столкновения ультраправых с полицией. Затем акция протеста с участием ультраправых переросла в столкновения с полицией в английском Сандерленде, в результате произошел пожар в здании центрального отделения полиции. Также произошли беспорядки в Кингстон-апон-Халле.

    Коментарии (7)
    4 августа 2024, 03:56 • Новости дня
    Вызванные убийством детей в Саутпорте беспорядки продолжились в Англии

    Беспорядки произошли в английском городе Халл на фоне протестов после убийства детей руандийцем в Саутпорте

    Tекст: Антон Антонов

    В английском городе Халл (Кингстон-апон-Халл) в ходе беспорядков задержаны протестующие; предположительно, есть пострадавшие среди полицейских. Беспорядки в Англии вызваны трагедией в Саутпорте, где убили троих детей.

    Полиция сообщила, что задержаны четыре человека. Как сказано в сообщении, «предполагается, что трое офицеров полиции получили ранения». В правоохранителей бросали яйца и бутылки, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Саутпорте подросток с ножом напал на танцевальную студию и убил троих детей. Сообщается, что убийство совершил этнический руандиец, семья которого сбежала в Великобританию от геноцида на родине. Сначала в самом Саутпорте, а затем в Сандерленде произошли столкновения ультраправых, которые вышли на акции протеста, с полицией.

    Коментарии (0)
    5 августа 2024, 10:05 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Минобороны: Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом

    Российские бойцы уничтожили два танка Leopard под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные ликвидировали два немецких танка Leopard в Харьковской области при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» и высокоточного снаряда «Краснополь», сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, разведчики группировки «Запад» обнаружили и зафиксировали огневые позиции украинских танков, которые обстреливали позиции российских подразделений, передает ТАСС.

    Решение о нанесении точечного удара было принято после тщательного анализа данных, полученных в ходе разведывательных мероприятий.

    «В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь», оба танка были уничтожены», – сообщило Минобороны.

    В пятницу подполье сообщило об уничтожении двух систем Patriot в Одессе.

    Коментарии (0)
    4 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    В Британии выделили дополнительную защиту для мечетей

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Великобритании выделило дополнительную защиту для мечетей на фоне проходящих в стране антииммигрантских беспорядков, сообщила глава МВД Соединенного Королевства Иветт Купер.

    В заявлении правительства говорится, что после угроз и нападений, с которыми столкнулись мечети, на дополнительную защиту будут задействованы средства защиты и безопасности мечетей. В текущем году на ее реализацию уже выделено 29,4 млн фунтов стерлингов (38 млн долларов), передает ТАСС.

    Ранее в городе Ротерем в Британии крайне правые активисты попытались поджечь гостиницу Holiday Inn Express, в которой временно содержатся нелегальные иммигранты.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Лондон воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих.

    Напомним, подросток с ножом, этнический руандиец, напал на танцевальную студию и убил троих детей в Саутпорте. В городе после этого произошли столкновения ультраправых с полицией. Затем акция протеста с участием ультраправых переросла в столкновения с полицией в английском Сандерленде, в результате произошел пожар в здании центрального отделения полиции. Также произошли беспорядки в Кингстон-апон-Халле.

    Коментарии (3)
    5 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    В Совфеде отреагировали на планы США изолировать Россию в спорте

    Сенатор Долгов: В США боятся российских спортсменов, поэтому пытаются их изолировать

    В Совфеде отреагировали на планы США изолировать Россию в спорте
    @ Chicago Tribune/TNS/ABACA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Западе понимают, что российские спортсмены способны в честной борьбе одолеть иностранных атлетов. Поэтому США пытаются вытеснить россиян из любых соревнований, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее СВР сообщила о готовящейся в США кампании по дискредитации российских спортсменов.

    «Спорт, будучи компонентом «мягкой силы», всегда являлся важной составляющей влияния каждой страны. Поэтому ожидать прекращения атак на российских атлетов даже после отстранения от Олимпиады не следует. Мечта западных политиков – полностью исключить россиян из любых международных соревнований», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Тем более что российские спортсмены для американцев представляют реальную и конкурентоспособную угрозу на рингах, катках, беговых дорожках и бассейнах. Мы выработали хорошую и крепкую школу тренировки силовых и моральных качеств атлетов. И в этом смысле Штаты нас даже боятся», – отмечает он.

    «К борьбе с Россией пытаются привлечь откровенных предателей, таких как Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Однако противостояние с собственной страной никогда ничем хорошим не заканчивалось. Уверен, что оба понесут заслуженное наказание. Это закономерная судьба для любого перебежчика. При этом их деятельность вообще ничего общего со спортом не имеет», – подчеркивает собеседник.

    «Вся ситуация полностью объясняется политическими интересами США и их союзников. Западные страны давно пытаются перенести имеющиеся разногласия с Москвой на соревновательные подмостки. Более того, они хотят превратить Олимпиаду в средство продвижения собственной идеологии», – акцентирует сенатор.

    «Мы видим, как в Париже на церемонии открытия выступают бородатые женщины, как французы глумятся над собственным культурным наследием. Все это никак не связано с изначальной идеей Кубертена о том, что спорт должен стать связующим международным звеном. Фактически они трансформировали стадионы в арены для выяснения политических отношений. Так сильно увлеклись либеральной пропагандой, что даже забыли о качественной организации самих соревнований», – уточняет он.

    «Каждый день Олимпиады проходит со скандалом: то на боксерском ринге неожиданно встречаются мужчина и женщина, то отменяют тренировки из-за грязной воды в Сене. Однако западным странам не удастся загубить спорт как таковой. Россия и ее партнеры готовы предложить миру качественную альтернативу. Наши стремление к совершенству и любовь к спорту допинговые скандалы не изменят», – заключил Долгов.

    Ранее Служба внешней разведки (СВР) предупредила о готовящейся в США новой кампании по дискредитации российских спортсменов. По данным спецслужбы, Штаты планируют опубликовать серию «громких расследовательских материалов», обвиняющих наших атлетов в якобы применении допинга. Цель Вашингтона – дальнейшая изоляция Москвы на международных соревнованиях.

    При этом в провокации будут принимать участие бывшие руководители российской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский. Именно они намерены курировать проект по дискредитации наших спортсменов. Ключевая сложность, с которой столкнулись США – фабрикация обвинений в тех направлениях, по которым Москва традиционно и безоговорочно является лидером.

    Речь идет о синхронном плавании, фигурном катании и художественной гимнастике. На этом фоне МВД объявило в розыск Соболевского, пишет ТАСС. В базе министерства уточняется, что экс-замглавы антидопинговой лаборатории обвиняется по уголовной статье, однако по какой именно – не говорится.

    В другом материале агентства сказано, что в розыск также переобъявлен и бывший руководитель центра Родченков. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании правосудию, незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ. Напомним, он был заочно арестован еще в сентябре 2017 года.

    Коментарии (3)
    3 августа 2024, 12:29 • Новости дня
    Захарова связала угрозы Киева Крымскому мосту с предвыборной кампанией США
    Захарова связала угрозы Киева Крымскому мосту с предвыборной кампанией США
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы киевского режима уничтожить Крымский мост могут быть частью американской предвыборной кампании, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Таким образом дипломат прокомментировала «Известиям» заявление главы главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) о подготовке к уничтожению переправы, передает ТАСС.

    «Но удивляет то, что он обозначил сроки – несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства «достижений» Белого дома и Банковой», – сказала Захарова.

    Подобные заявления являются «терроризмом в чистом виде», подчеркнула она.

    Ранее Буданов заявил, что ВСУ работают над дальними ударами и уничтожением Крымского моста, передает телеканал «360». В ответ на вопрос, считает ли он вероятную атаку успешной, глава ГУР Украины сказал, что «шансы есть».

    Коментарии (3)
    Главное
    Названо имущество арестованного директора парка «Патриот»
    Экономист объяснил резкое падение биткоина
    Росатом: Строительство АЭС «Руппур» в Бангладеш идет по графику
    На Украине выявлен новый штамм коронавируса
    Названа сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот»
    Кафельникова в трансляции Олимпиады представили нейтральным спортсменом
    Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за ночевку в другом месте

    Чем обернется запрет строить маленькие квартиры

    В Москве запретили строить малогабаритное жилье, которое росло как грибы в последние годы. О какой квадратуре жилья идет речь, чем был продиктован высокий спрос на него и какую лазейку нашли участники рынка для обхода этого запрета? Подробности

    Перейти в раздел

    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого

    Попытка мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей, обернулась нападками со стороны автора инициативы по переименованию – главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Дошло до того, что чиновник предложил градоначальнику уехать в Москву или Уфу. Удастся ли Труханову отстоять бульвар Жванецкого, Пушкинскую улицу и Думскую площадь? Подробности

    Перейти в раздел

    Белоруссия меняет политику памяти о совместной с Россией истории

    Политика исторической памяти в Белоруссии поворачивается к России. Свежим свидетельством этому стало открытие обновленного памятника, посвященного павшим в Первой мировой войне. Что именно символизирует этот мемориал, в чем были сложности в его создании и как они в итоге были преодолены? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Евросоюз боится Трампа

      Руководство Евросоюза создало специальную рабочую группу, задача которой – подготовиться к смене власти в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС боятся возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но почему они этого боятся?

    • Зеленский решил спрятаться за спину народа

      Владимир Зеленский впервые публично допустил изменение границ Украины по итогам конфликта с Россией. По его словам, вопрос можно решить на референдуме, хотя лично ему такая идея не нравится. Кроме того, Зеленский больше не требует от Москвы вывода войск для начала переговоров. В чем его тактика?

    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............