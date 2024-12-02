Эмиграция живет тем, что убеждает себя – она сделала правильный выбор. Родина – очень плохая. Значит, каждый эмигрант одним фактом своей эмиграции уже сработал на врага. Только так к нему и следует относиться.4 комментария
МИД: Москва не получала предложений от Японии по мирному договору
Замглавы МИД Руденко заявил об отсутствии официальных предложений от Японии по мирному договору
Замглавы МИД Андрей Руденко сообщил, что Москва не получала от Японии письменных предложений по возобновлению переговоров о мирном договоре, несмотря на заявления премьер-министра Исибы.
Руденко заявил, что Россия не получала от Японии официальных предложений по возобновлению переговоров о мирном договоре, передает ТАСС. По его словам, за исключением заявлений премьер-министра Японии Сигэру Исибы, письменных предложений от Токио не поступало.
Руденко отметил, что позиция Москвы остается неизменной: диалог с Японией по мирному договору не может быть возобновлен до тех пор, пока Токио не пересмотрит свою линию поведения. Он подчеркнул, что только изменение курса Японии может привести к возобновлению переговоров.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба ранее заявил, что правительство страны продолжает стремиться к решению территориальной проблемы и заключению мирного договора с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил, что Япония претендует на четыре острова южной части Курил, заявив, что это является базовой позицией страны в переговорах с Россией о мирном договоре.
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса.
Москва не может обсуждать мирный договор с Токио из-за солидарности Японии с недружественными действиями Запада, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.