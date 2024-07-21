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    От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?

    25 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Новый порядок будет с предохранителями

    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

    4 комментария
    21 июля 2024, 12:10 • Новости дня

    Число погибших при беспорядках в Бангладеш превысило 150 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество жертв беспорядков в Бангладеш превысило 150 человек, об этом сообщили правоохранительные органы и медицинские службы страны.

    Число погибших при беспорядках достигло 151 человека, сообщили источники в полиции и среди медработников Agence France-Presse, передает ТАСС.

    В числе жертв также есть полицейские, в стране ввели комендантский час. Воскресенье и понедельник объявили выходными из-за рассмотрения Верховным судом петиции об отмене квот при устройстве на работу.

    До этого сообщалось о 105 погибших.

    Ранее полиция Бангладеш применила боевые патроны во время беспорядков в Дакке.

    20 июля 2024, 16:50 • Новости дня
    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за принадлежности Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Жительницу Киева возмутил таксист, который заявил, что Крым никогда не был украинским, она отказалась с ним ехать и пожаловалась в сервис-агрегатор, пишут украинские СМИ.

    Женщина попросила водителя выключить русский шансон, а он ей в ответ на украинском языке заявил, что Украине Крым «просто дали», он никогда не был украинским.

    «Все понятно, я выхожу. Я не поеду с тем, кто не знает, чей Крым», – приводит RT слова пассажирки.

    В итоге она пожаловалась на «пророссийского таксиста» в сервис-агрегатор, где «уже разбираются в ситуации».

    Ранее жительницы Киева потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа.

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    20 июля 2024, 16:16 • Новости дня
    Белоруссия предложила Германии решение по приговоренному к расстрелу наемнику
    Белоруссия предложила Германии решение по приговоренному к расстрелу наемнику
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Белоруссия предложила конкретные решения по развитию ситуации с приговоренным к смертной казни гражданином Германии, ведутся консультации по линии министерств иностранных дел, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

    По его словам, конкретные решения по вариантам развития ситуации с приговоренным к смертной казни немецким наемником были предложены по просьбе МИД ФРГ, передает ТАСС.

    Глаз отметил, что Белоруссии «понятна забота о нем германской стороны», потому что преступник является гражданином ФРГ, ему обеспечен консульский доступ, передает РИА «Новости».

    Ранее белорусский суд приговорил к смертной казни через расстрел 30-летнего гражданина Германии Рико Кригера, воевавшего на стороне Украины против России.

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    20 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    Эксперт назвал причины, по которым могли убить националистку Фарион

    Экс-депутат Рады Царев: Фарион многих раздражала своими излишне резкими заявлениями

    Эксперт назвал причины, по которым могли убить националистку Фарион
    @ Igor Golovniov/Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Русофобские заявления, неоднократно звучавшие со стороны Фарион, во многом укладывались в политику Киева. Однако они были настолько резки, что раздражали даже внутреннюю украинскую аудиторию, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее стало известно, что украинская националистка Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения.

    «Если бы не распался Советский союз, Фарион была бы комсомольской активисткой. Но, как и многие представители западноукраинской элиты, она после перестройки развернулась на 180 градусов», – рассказал Олег Царев, экс-депутат Рады.

    «И затем столь же активно, как когда-то продвигала идеи комсомола, Фарион начала пропагандировать русофобские нарративы. Более того, она была известна высказываниями, которые не позволял себе никто», – добавляет спикер.

    Так, он вспоминает, как Фарион учила детей в детсадах использовать украинские аналоги имен, потому что в противном случае они считались бы «москалями». «Также все помнят, как она заявила украинским военным, что говорящие на русском языке – неполноценные бойцы ВСУ. Понятное дело, что она так только демотивировала армию», – поясняет собеседник.

    По словам Царева, Фарион многих «раздражала своими излишне резкими заявлениями». «Многие ее слова, казалось бы, укладывались в ту русофобскую политику, которую ведет Киев. Но они иногда были настолько жесткими, что дискредитировали ее даже на Украине, потому что это был дремучий и архаичный национализм», – заключил Царев.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова. Позднее руководитель украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что часть камер на месте происшествия не работала. Он связал это с плановым отключением света.

    Впрочем, Клименко также увидел некий «российский след» в случившемся, якобы убийство Фарион было инициировано российскими властями. Министр отметил, что к расследованию убийства Фарион привлечены почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области. Он рассказал, что была назначена баллистическая экспертиза.

    Между тем Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим. Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в возможных причинах смерти Фарион и отмечала, что ее могла погубить собственная ненависть.

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    20 июля 2024, 16:05 • Новости дня
    Швейцарский военный аналитик назвал причину пересмотра Западом итогов ВОВ

    Военный аналитик Боссхард: Запад фальсифицирует историю, чтобы развязать новую войну

    Швейцарский военный аналитик назвал причину пересмотра Западом итогов ВОВ
    @ Александр Устинов/РИА Новости

    Запад целенаправленно фальсифицируют историю, чтобы приуменьшить вклад СССР в победу над нацизмом и обесценить его роль, а также развязать новую войну против России, заявил военный аналитик, подполковник Швейцарской армии в отставке Ральф Боссхард.

    В своей статье для «Донецкого агентства новостей» он привел примеры попыток обелить немецких военных и приукрасить их роль в войне.

    По его словам, немецкие генералы, нанятые США после войны, писали историю, выставляя вермахт героями, а советских солдат – «недочеловеками».

    «Теория о том, что нацисты «боролись с большевизмом» за Западную Европу, уже не за горами. Один молодой человек пытался объяснить мне эту теорию много лет назад в книжном магазине в центре Киева, а также хотел использовать эту возможность, чтобы продать мне портрет Адольфа Гитлера», – пишет Босхард.

    Он также рассказал, что в Швейцарии принял участие в дискуссионном мероприятии, посвященном Второй мировой войне, на котором со вступительным докладом выступил белорусский коллега. Ему была интересна реакция, присутствовавших журналистов, историков и преподавателей для которых, информация о страданиях белорусов в 1941–1945 годах была для них новой.

    «Они не знали ни о трагедиях Озаричей и Хатыни, ни об операции «Багратион». Они едва ли знали о бесчисленных преступлениях, совершенных немецким вермахтом – не только СС и гестапо», – пишет аналитик, отмечая, что ему ясны причины такой ситуации.

    По его словам, стратегия Запада по обелению нацизма и очернению России преследует несколько целей. Он считает, что таким образом США хотят оправдать новую войну против России, представить ее как агрессора, а себя – как защитников «цивилизованного мира».

    «Но дело идет даже дальше: вообще русских стремятся демонизировать как народ, отрицать, что они культурная нация, и изображать их не как людей, а как агрессивных монстров, которым надо не дать напасть на «цивилизованный Запад», – отметил швейцарский аналитик.

    Также, по его словам, Запад хочет разделить и ослабить постсоветские страны, уничтожить память о Великой Отечественной войне, которая является важным фактором национальной идентичности России и других стран, поэтому ее стремятся ослабить.

    Историк подчеркнул, что фальсификация истории – это опасная игра, которая может привести к новым трагедиям.

    «Германия вела войну на чужой территории в течение пяти лет, с осени 1939 по осень 1944 года. США и западноевропейские колониальные державы вели войны на чужих континентах в течение 45 лет после окончания войны. А с 1991 года НАТО, которое на самом деле создано было как инструмент самообороны, ведет войны за пределами территории своего альянса. Эти народы не знают, что означает война в их собственной стране, и поэтому легкомысленно относятся к войне. Пересмотр истории – это подготовка к войне, и мы должны оказать решительное сопротивление, пока не стало слишком поздно»», – призвал Босхард.

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    20 июля 2024, 14:01 • Новости дня
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка ВС России уничтожила две украинские пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах, передает Telegram-канал Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотника, в том числе 27 над территорией России.

    Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

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    20 июля 2024, 13:32 • Новости дня
    Китайские аналитики NetEase: Путин поставил в неудобное положение игроков в Европе
    Китайские аналитики NetEase: Путин поставил в неудобное положение игроков в Европе
    @ Валентина Певцова/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Увеличивается количество стран Европы, которые начинают ощущать на себе последствия введенных ими же антироссийских санкций, ответ Кремля сказался не лучшим образом на европейскую экономику, считают обозреватели китайского издания NetEase.

    В частности, китайские журналисты обратили внимание на то, что в европейских странах всерьез занялись обсуждением возможности ограничить проход российских танкеров через балтийские проливы, передает «Царьград».

    «Нет никаких сомнений в том, что это негативно отразится на экономике России», – считают эксперты.

    Также они отметили тот факт, что Китай начал закупать российскую свинину, что может указывать на то, что Пекин в скором времени откажется от поставки данной продукции из Дании.

    По мнению экспертов, не все европейские лидеры дошли до понимания того, чем для их стран может обернуться желание обрушить российскую экономику введением ограничительных мер, имея ввиду Швейцарию.

    Ранее Швейцария ввела запрет на рекламу в отношении российских СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что санкции вывели Россию в топ-10 стран с самым большим профицитом торгового баланса.

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    20 июля 2024, 20:36 • Новости дня
    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс

    Меркурис: В Донбассе скоро произойдет последняя кульминационная битва

    В Британии заявили о приближении финальной битвы за Донбасс
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Финальная битва за Донбасс может произойти через три или четыре месяца после того, как будут взяты под контроль России большая часть населенных пунктов, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться, сопротивление ВСУ снижается, после этого, когда будет взято больше деревень, в Донбассе начнется последняя кульминационная битва, передает РИА «Новости».

    Меркурис также заявил, что оборона ВСУ крайне дезорганизована, украинские солдаты утратили способность сдерживать натиск российских войск в какой-либо степени.

    «Так что, куда бы вы ни посмотрели, везде на фронте ситуация снова очень плохая», – подчеркнул эксперт.

    Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ закончится провалом.

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    20 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    ВСУ отозвали авиацию с Купянского участка фронта

    Начальник расчета ПВО «Тор-М2»: ВСУ на Купянском участке фронта практически отказались от авиации

    ВСУ отозвали авиацию с Купянского участка фронта
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные практически перестали использовать самолеты и вертолеты на Купянском участке фронта в связи с плотностью противовоздушной обороны ВС России, сообщил начальник расчета ПВО «Тор-М2» группировки войск «Запад» с позывным «Паук».

    По его словам, самолетов и вертолетов у ВСУ не хватает, они в основном их не применяют, передает РИА «Новости».

    Также военнослужащий отметил, что буквально полгода назад украинские военные активно применяли авиацию на этом направлении, однако несли потери.

    «Летали, но безуспешно… У нас в полку поражали и самолеты, и вертолеты», – добавил он.

    Начальник расчета отметил, что ВСУ используют в основном беспилотники.

    Ранее расчет «Тор-М2» группировки «Запад» ВС России сбил португальский БПЛА.

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    20 июля 2024, 21:15 • Новости дня
    Байден и фон дер Ляйен обсудили меры по «призыву России к ответу»
    Байден и фон дер Ляйен обсудили меры по «призыву России к ответу»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден обсудил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен помощь Украине и усилия по призыву России к ответу, сообщили в Белом доме.

    Байден поздравил фон дер Ляйен с переизбранием на пост главы ЕК, оба подтвердили приверженность по совместному решению крупнейших мировых проблем, а также обсудили поддержку Украины и меры по противостоянию России, передает ТАСС.

    Ранее фон дер Ляйен была избрана на пост председателя Еврокомиссии на второй срок.

    Она пообещала превратить ЕС в оборонный союз.

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    20 июля 2024, 15:54 • Новости дня
    Мэр Краснодара разрешил приковать себя наручниками к столбу

    Мэр Краснодара Наумов разрешил приковать себя к столбу из-за отсутствия света

    Мэр Краснодара разрешил приковать себя наручниками к столбу
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мэр Краснодара Евгений Наумов предложил протестующим из-за отключения электричества жителям приковать его к столбу.

    В Telegram-канале «Краснодар и край» указано, что мэр приехал к людям, которые в знак протеста перекрыли дорогу, и заявил, что не уедет, пока не включат свет.

    Кроме того, он разрешил приковать себя наручниками к столбу.

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    20 июля 2024, 18:03 • Новости дня
    Посол Антонов: Заявления США о приговоре Гершковичу не выдерживают критики

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Эван Гершкович осужден в России не за журналистику, его шпионская деятельность доказана, заявления властей США не выдерживают критики, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Эван Гершкович осужден не за журналистику, а [за] шпионскую деятельность. Его вина доказана в ходе судебного процесса. Заявления же о том, что, дескать, Россия подрывает свободу слова и устроила «охоту» за американцами, не выдерживают критики», – цитирует ТАСС Антонова.

    Посол напомнил, что Вашингтон сплошь и рядом проявляет двойные стандарты в отношении так называемой свободы слова, приведя в пример многолетние гонения на Джулиана Ассанжа, а также Или трагическую гибель в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры.

    Антонов указал, что по версии США, «борцами за свободу» объявляются только те, кто занимается подрывной деятельностью против неугодных для США стран.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен добиться освобождения своего соотечественника и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    В пятницу журналист Гершкович был признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам заключения. Генпрокуратура России пояснила, что американец по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода, что доказано.

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    20 июля 2024, 15:38 • Новости дня
    В Киргизии попросили Канделаки «не вносить разлад» в отношения с Россией
    В Киргизии попросили Канделаки «не вносить разлад» в отношения с Россией
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заявления некоторых публичных личностей, способные вызвать напряженность в отношениях между Киргизией и Россией, недопустимы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, который существует между двумя государствами, заявил Дайырбек Орунбеков, руководитель пресс-службы президента Киргизии, комментируя обвинения телеведущей Тины Канделаки в адрес властей республики в русофобии.

    Канделаки опубликовала пост в своем Telegram-канале, в котором осудила снос в Киргизии памятника архитектуры – музея Панфиловской дивизии, передает РБК.

    Она заявила, что «у аварийного здания был шанс на спасение, но его отобрали, плюнув в лицо защитникам».  

    «Мы уже наблюдали подобное на Украине, в Казахстане, Армении, и теперь это происходит в Киргизии... <…> Все начинается вот так – со старого музея», – добавила телеведущая.

    В ответ Орунбеков подчеркнул, что решение о сносе музея было принято на основе тщательного анализа состояния здания, подтвержденного соответствующим техническим заключением. Этот документ фиксирует неудовлетворительное состояние сооружения, наличие следов пожара, протечек и трещин, а также несоответствие сейсмическим нормам.

    «Эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, а реставрация была невозможна», — заявил он.

    Орунбеков также отметил, что Киргизия является суверенным и многонациональным государством, где русский язык имеет официальный статус, а решения властей принимаются в интересах народа.

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    20 июля 2024, 18:48 • Новости дня
    Бастрыкин поручил проверить слова украинского националиста об «убийстве русских»

    Бастрыкин поручил проверить данные об украинце, призывавшего убивать русских

    Бастрыкин поручил проверить слова украинского националиста об «убийстве русских»
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с призывами украинского националиста Назара Приходько убивать российских граждан, сообщили в Следственном комитете России.

    Поручение организовать проверку в связи с высказываниями украинского националиста Приходько, сведения о них были опубликованы в СМИ и социальных медиа, после чего будет дана правовая оценка опубликованным публикациям, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

    Ранее Бастрыкин дал поручение проверить высказывания актрисы и иноагента Яны Трояновой с призывами убивать русских.

    Коментарии (9)
    20 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    В Белоруссии вынесли смертный приговор немецкому наемнику
    В Белоруссии вынесли смертный приговор немецкому наемнику
    @ Sergey Petrov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Белорусский суд приговорил к смертной казни через расстрел 30-летнего гражданина Германии Рико Кригера, воевавшего на стороне Украины против России, пишет The Guardian.

    Кригер был осужден по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии, среди которых «участие в вооруженном конфликте, сопряженное с умышленным убийством», «диверсия» и «терроризм», передает Ura.ru.

    По информации издания, Кригеру оказывается консульская поддержка. Отмечается, что это первый случай в стране, когда человека осуждают за наемническую деятельность.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил смертную казнь за покушение на теракт.

    Коментарии (17)
    20 июля 2024, 13:21 • Новости дня
    Российские войска отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины
    Российские войска отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ около Торецка, Новгородского, Розовки, Прогресса и Новоселовки Первой Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».

    Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 120-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии рядом с Времевкой, Макаровкой, Сторожевым, Водяным, Разливом и Октябрем ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 110 военнослужащих, 155-мм буксируемая британская гаубица FH-70, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ «Нота».

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 106-й и 108-й бригад теробороны поблизости от Каменского, Белогорья, Мирного и Пятихаток Запорожской области, сообщил Конашенков.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, 152-мм пушку «Гиацинт-Б» и 152-мм орудие Д-20.

    Уничтожены станция РЭБ «Нота», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (11)
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    Париж вступает в Олимпиаду чистками и скандалами

    Подготовка к предстоящей на следующей неделе в Париже Олимпиаде превратилась в «социальную чистку», а сама ее церемония открытия и вовсе может быть сорвана по причине «постыдных условий труда». Зачем французские чиновники вынуждены лично купаться в Сене и почему парижская Олимпиада не может обойтись без иностранной полиции? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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