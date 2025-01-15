Экс-премьеру Грузии сломали нос в Батуми

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Оппозиция и СМИ сообщают, что это сделали сторонники правящей партии «Грузинская мечта».

Гахария уже выписали из клиники.

МВД ведет следствие, нападавшим, которые пока не задержаны, грозит до трех лет лишения свободы.

Соратница экс-премьера по партии «За Грузию» Натиа Мезвришвили назвала случившееся «заказом (почетного председателя «Грузинской мечты») Бидзины Иванишвили».

Гахария был премьер-министром Грузии в 2019-2021 годах, до этого возглавлял также Минэкономики и МВД Грузии.

Он имеет диплом МГУ, являясь магистром политических наук.

На выборах в парламент Грузии 26 октября 2024 года партия Гахария получила 12 мандатов, но требует нового голосования, не признавая победу «Грузинской мечты».

Накануне в Грузии арестовали учредительницу газет в Батуми за нападение на полицейского.