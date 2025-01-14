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В Грузии арестовали учредительницу газет в Батуми за нападение на полицейского
Учредительница газет «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзиа Амаглобели во вторник городским судом Батуми отправлена в предварительное тюремное заключение до 4 марта, ей грозит от четырех до семи лет за нападение на полицейского, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Судья Нино Сахелашвили посчитала, что, оставаясь на свободе до следующего судебного заседания, Амаглобели может вновь нарушить закон.
Несколько дней назад Амаглобели участвовала в акции радикальной оппозиции в столице Аджарии и ударила по лицу начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, после чего была задержана.
Приговор суда был встречен криками ее сторонников: «Предатели!», «Рабы России!»
У здания суда началась акция «против полицейского диктаторского режима» в поддержку учредительницы газет.
Прокурор по этому делу Владимир Турманидзе заявил, что Амаглобели «напала на полицейского, что является тяжелым преступлением в любой стране».