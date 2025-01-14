В Грузии арестовали учредительницу газет в Батуми за нападение на полицейского

В деле об убийстве генерала Кириллова появились новые фигуранты

«Коммерсантъ»: По делу об убийстве генерала Кириллова в Сибири задержаны участники запрещенной организации

Tекст: Вера Басилая

По делу о теракте, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, появились новые фигуранты. Двоих уроженцев Ингушетии задержали в Сибири по подозрению в пособничестве гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, который совершил теракт, пишет «Коммерсантъ».

Уроженцев Ингушетии задержали за административные правонарушения и вскоре их доставят в Москву для дальнейшего расследования.

По данным оперативных служб, незадолго до теракта одному из предполагаемых пособников, ранее судимому за грабеж, поступил звонок от знакомого из-за рубежа. Звонивший попросил обеспечить жильем «азиата» и в качестве посредника выступил земляк из Ингушетии, который нашел несколько вариантов, включая квартиру в Электроуглях, ключи от которой передали Курбанову.

Как пишет издание, узнав о теракте, жертвой которого стал начальник войск РХБЗ, предполагаемые сообщники попытались скрыться, но были быстро найдены силовыми структурами. Источники в правоохранительных органах сообщили, что эти лица связаны с террористической группой, запрещенной в России, и относятся к боевому крылу, последователи которого участвовали в нападении на «Крокус Сити Холл».

Напомним, генерал Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве. По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Предполагается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами и использовал самодельное взрывное устройство на электросамокате.

Также были задержаны двое подозреваемых в убийстве Кириллова и его помощника, на их след удалось выйти благодаря камерам наблюдения.