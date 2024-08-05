Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?3 комментария
Премьер-министр Бангладеш подала в отставку
Reuters: Премьер-министр Бангладеш Хасина подала в отставку
Глава правительства Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку, сообщило агентство Reuters со ссылкой на посольство республики в Нью-Дели.
По данным издания Prothom Alo Daily Хасина вместе с сестрой покинула свою резиденцию в Дакке и вылетела в Индию. Телеканал News18 сообщал, что Шейх Хасина вылетела в Финляндию, передает ТАСС.
Отставку Шейх Хасины подтвердил глава МВД Бангладеш Асадуззаман Хан. Управление страной временно возьмут на себя вооруженные силы.
Командующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман встретится с президентом страны Шахабуддином Чуппу для формирования временного правительства. Это должно привести к урегулированию обстановки в стране. Он призвал остановить насилие и заверил, что новое правительство расследует все смерти, произошедшие во время беспорядков в стране.
Вакер-Уз-Заман добавил, что премьер-министр покинула страну.
В начале августа в Бангладеш вспыхнули антиправительственные протесты. Участники требуют отставки Шейх Хасины. Жертвами беспорядков стали более 150 человек.