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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему патриарх отказался канонизировать Ивана Грозного

    Жить «розовыми» легендами так же вредно, как и легендами «черными». Лучше всего жить правдой. А по правде, как и сказал патриарх, никакой канонизации Иоанна Грозного быть не может.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    22 комментария
    5 августа 2024, 15:35 • Новости дня

    Путин назвал обеспечение безопасности России ключевой задачей властей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обеспечение безопасности Российского государства остается одним из основных приоритетов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

    Речь идет о развитии и стабильной работе Вооруженных сил страны, поддержка бойцов СВО и членов их семей, уточнил Путин, передает РИА «Новости».

    «И конечно, обеспечение безопасности остается одним из важнейших приоритетов. Это стабильное функционирование Вооруженных Сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и, конечно, членов их семей», – сказал он.

    Ранее Путин поблагодарил парламент за плодотворную работу.

    4 августа 2024, 17:57 • Новости дня
    NYT: Украинки переживают «любовный кризис»
    NYT: Украинки переживают «любовный кризис»
    @ Natacha Pisarenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинцы начали испытывать значительные трудности в поиске партнера и создании семьи после начала конфликта на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, многие украинцы отмечают, что романтические отношения помогают им справляться с психологическими травмами. Однако сложившаяся ситуация создает серьезные препятствия для знакомств. Мужчины часто уходят на фронт или избегают публичных мест из-за угрозы мобилизации, что существенно сокращает количество потенциальных партнеров для женщин.

    Украинский психотерапевт Маргарита Стельмашова отмечает, что остается небольшой процент мужчин, которые готовы к отношениям и хотят их. Кроме того, постоянный стресс, испытываемый военными, и неопределенность будущего отпугивают многих женщин от долгосрочных отношений.

    Cообщается, что женщины не рискуют вступать в серьезные отношения с военными, в том числе инвалидами. Другие, напротив, стараются избегать уклонистов и русскоговорящих мужчин.

    В воскресенье председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

    Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что граждане при заключении брака в ЗАГСе должны будут предъявлять военный билет.

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    5 августа 2024, 05:11 • Новости дня
    Ударом «Искандера-М» уничтожено 80 иностранных наемников в районе Балаклеи
    Ударом «Искандера-М» уничтожено 80 иностранных наемников в районе Балаклеи
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожило пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками в районе Балаклеи Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

    Бигма заявил, что удар «Искандером» был нанесен ракетным подразделением группировки «Запад», пункт временной дислокации наемников в районе Балаклеи уничтожен вместе с 80 боевиками, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия за минувшие сутки нанесла удар по пункту временной дислокации подразделений иностранных наемников.

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    4 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям

    «Царьград»: ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска преодолели канал Северский Донец – Донбасс и заняли позиции на западном берегу Часова Яра в микрорайоне Новый, зашли в тыл к ВСУ по подземным тоннелям, сообщил «Царьград».

    Информация о прорыве российских войск была опубликована украинскими СМИ и медиа. Отмечается, что российские войска использовали старые подземные коммуникации, прорвали оборону ВСУ и зашли в тыл противника, пишет «Царьград».

    Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины.


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    5 августа 2024, 03:11 • Новости дня
    Переданные Украине F-16 разместили на границе с Румынией

    Condottiero: Переданные Украине F-16 размещены на аэродроме Лиманское на границе с Румынией

    Переданные Украине F-16 разместили на границе с Румынией
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные Украине истребители F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, куда они будут прилетать с базы НАТО, сообщил Telegram-канал Condottiero.

    Из публикации Telegram-канала Condottiero следует, что британский военный самолет Airbus A330 Stratotanker приземлился в воскресенье в Констанце в Румынии, он будет осуществлять дозаправку F-16, взлетающих с авиабазы НАТО для перелета в Лиманское, куда приехал для торжественной церемонии Владимир Зеленский, пишет «Лента.ру».

    Канал отмечает, что на аэродром были доставлены зенитные комплексы Patriot и две IRIS-T для защиты.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16.

    Военкоры сообщили, что переданные Украине первые истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности.

    Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что российская шпионская сеть распространилась вокруг украинских аэродромов для противодействия истребителям F-16.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard.

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    4 августа 2024, 18:50 • Новости дня
    Эксперт: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard

    Военный эксперт Онуфриенко: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard

    Эксперт: F-16 на Украине повторят судьбу Abrams и Leopard
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Переданные Украине десять F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО. Самолеты будут уничтожаться так же, как и ранее стоявшая на вооружении ВСУ авиация советского образца, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «F-16 был разработан корпорацией General Dynamics ровно 50 лет назад. Первый полет совершил 47 лет назад. Это нормальный самолет 80-х годов, аналогичный тем советским образцам, которые стояли на вооружении ВСУ. При этом модернизированные F-16, судя по всему, не дают», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Напомню, что в распоряжении ВСУ на февраль 2022 года было 240 рабочих самолетов. И где они сейчас? Конечно, легче нам не будет, но одна эскадрилья не изменит расклад сил в зоне СВО. Вроде бы Запад обещал Киеву всего 79 самолетов, но в течение нескольких лет. К моменту поставки следующей партии нынешние F-16 вряд ли будут живы», – заметил он.

    «Украинские националисты так и не поняли, что Западу нужна не победа Украины, а война с Россией. Они лишь продлевают боевые действия. Потому и дают ВСУ авиацию в соответствующей дозировке. То же самое касалось и некоторых других видов техники, включая танки», – добавил собеседник.

    «В общем, у Зеленского главная задача – радовать подмандатное население. Вот он и использует такие поводы для объявления «перемог». Ну а российские силы после уничтожения Abrams и Leopard начинают охоту за F-16», – резюмировал Онуфриенко.

    В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала Fighterbomber прогнозируют, что сейчас украинская сторона получит «максимум медийного эффекта», но затем наступит «чугунная реальность».

    По мнению аналитиков, в ближайшее время выяснится, где расположены «гнезда» F-16, после чего начнется охота и на самолеты, и на аэродромы. «В принципе, она уже началась. Сезон охоты объявляется открытым. Желающих их сбить – тьма», – отмечают эксперты.

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что F-16 находятся на Украине и уже эксплуатируются украинскими летчиками. Он также опубликовал видео, на котором он выступает перед летчиками на фоне самолетов.

    Как пишет Economist, первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля, через год после того, как президент США Джо Байден дал «зеленый свет» на их отправку. Издание отмечает, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей, остальные прибудут партиями к 2025 году.

    Издание Wall Street Journal сообщало, что F-16 оснастят ракетами класса «воздух – воздух», а также противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM класса «воздух – земля», ракетами класса «воздух – воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.

    При этом украинский главком Александр Сырский заявил, что F-16 не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми. Однако позволят Украине укрепить силы ПВО.

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    5 августа 2024, 04:20 • Новости дня
    Осужденный за фейки о ВС России полковник Квачков ушел паломником до решения суда

    Осужденный за фейки о ВС России полковник Квачков ушел в паломничество до решения суда

    Осужденный за фейки о ВС России полковник Квачков ушел паломником до решения суда
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденный за фейки о российской армии отставной полковник ГРУ Владимир Квачков ушел в паломничество до решения суда о повторном надзоре, сообщили СМИ.

    Полиция обратилась с заявлением о продлении административного надзора за Квачковым из-за двух штрафов за дискредитацию ВС России в 2023 году. Полковник в отставке должны был отмечаться в МВД до 2027 года два раза в месяц. Решение о повторном надзоре за отбывшим срок Квачковым было отменено после апелляции в декабре 2023 года, пишет «Коммерсант».

    Но Квачков не смог присутствовать на процессе, потому что ушел в паломничество по монастырям и святым местам еще весной, сообщил его адвокат Алексей Першин.

    Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков оштрафован за дискредитацию Российской армии по решению Тверского суда Москвы.

    В 2019 году Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Также его обвиняли в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса.

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    5 августа 2024, 10:55 • Новости дня
    Победившему на Олимпиаде пловцу из Италии пришлось ночевать на улице
    Победившему на Олимпиаде пловцу из Италии пришлось ночевать на улице
    @ Martin Meissner/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянский пловец Томас Чеккон, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, был вынужден спать на улице из-за отсутствия кондиционеров в номерах в Олимпийской деревне.

    Об этом стало известно благодаря видео, опубликованному в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) гребцом сборной Саудовской Аравии Хусейном Алирезом, передает ТАСС. На нем Чеккон запечатлен спящим на земле возле лавочки в парке.

    Ранее Чеккон уже высказывал недовольство условиями проживания в Олимпийской деревне, сравнивая их с более высоким уровнем организации во время Игр в Токио. В частности, итальянский пловец отмечал отсутствие кондиционеров в номерах.

    Напомним, пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации.

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    4 августа 2024, 17:29 • Новости дня
    Хуситы заявили о сбитии американского БПЛА MQ-9
    Хуситы заявили о сбитии американского БПЛА MQ-9
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper и атаковали баллистическими ракетами судно Groton в Аденском заливе, заявило правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы).

    Они сообщают, что беспилотник MQ-9 был сбит с помощью самодельной ракеты класса «земля-воздух». Судно Groton в Аденском заливе было атаковано баллистическими ракетами, передает РИА «Новости».

    Как отметил представитель хуситов, в ходе операции судно было поражено. Сариа подчеркнул, что судно было обстреляно за нарушение запрета на вход в порты Израиля.

    Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» запустило две противокорабельные ракеты в сторону эсминца ВМС США USS Gravely в Красном море.

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    4 августа 2024, 23:36 • Новости дня
    Раскрыто вооружение переданных Украине истребителей F-16

    «ВО»: Переданные Украине истребители F-16 оснащены ракетами средней дальности

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные Украине первые истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности, сообщили военкоры.

    Истребители несут ракеты «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16. Он опубликовал видео, на котором он выступает перед украинскими летчиками на фоне этих боевых самолетов.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard.

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    5 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    Названы кураторы нового проекта США против российского спорта

    СВР: Перебежчики Родченков и Соболевский являются кураторами проекта США против российского спорта

    Названы кураторы нового проекта США против российского спорта
    @ Imago/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшие руководители московской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский курируют новый проект США, нацеленный на дискредитацию российских спортсменов, сообщила Служба внешней разведки (СВР) России.

    Ключевая сложность, с которой столкнулись инициаторы провокации, – фабрикация обвинений в допинге в тех видах спорта, где Россия традиционно и безоговорочно побеждала, отметили в СВР, передает ТАСС.

    «Исходя из этого, Родченкову и Соболевскому поставлена задача не сдерживать собственное воображение», – сообщило ведомство.

    Ранее СВР узнала о подготовке в США нового этапа кампании по изоляции России в спорте.

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    5 августа 2024, 09:03 • Новости дня
    Обнаружен Android-троян для слежки за россиянами

    «Лаборатория Касперского» обнаружила Android-троян для слежки за россиянами

    Обнаружен Android-троян для слежки за россиянами
    @ Niklas Graeber/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили новый троян для кибершпионажа, направленного на пользователей Android-устройств в России.

    Новый троян получил название LianSpy, передают «Ведомости». По данным специалистов, шпионаж мог начаться с середины 2021 года.

    Злоумышленники тщательно скрывали следы своей деятельности, что затруднило обнаружение вредоносного ПО, сообщили в компании. Там также отметили, что атаки носили точечный характер.

    С момента обнаружения LianSpy весной этого года специалисты «Лаборатории Касперского» выявили более десяти целей атак. При этом не уточняется, кто именно пострадал, так как «эксперты оперируют анонимизированными данными на основе срабатывания сервиса компании».

    В прошлом году специалисты по кибербезопасности компании Trend Micro выявили маскирующийся под VPN-сервис троян, который способен перехватывать ввод с клавиатуры, делать скриншоты, красть конфиденциальные данные из браузеров.

    Коментарии (4)
    4 августа 2024, 19:13 • Новости дня
    Россия призвала Британию воздержаться от насилия по отношению к протестующим

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва призывает Лондон воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем заявлении Захарова обратила внимание на то, что несмотря на приверженность британских властей «демократическим принципам» на словах, министр внутренних дел Британии Иветт Купер разрешила полиции применение максимально жестких мер в отношении протестующих граждан, говорится в Telegram-канале МИД России.

    Она отметила, что Россия призывает Британию воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих и обеспечить соблюдение права британцев на свободу собраний.

    В Британии усиливаются протесты ультраправых после поножовщины в Саутпорте, произошедшей 29 июля, когда молодой человек напал с ножом на участников занятия для детей. В результате трагедии три ребенка погибли, несколько других детей и как минимум двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии.

    Коментарии (35)
    4 августа 2024, 16:40 • Новости дня
    Появилось видео поражения дрона ВСУ выстрелом снайпера

    Военкор Сладков опубликовал кадры поражения дрона ВСУ выстрелом снайпера

    Tекст: Ольга Иванова

    Военкор Александр Сладков опубликовал видео поражения беспилотника «Баба-яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелом снайпера.

    На кадрах видно, как российский снайпер сделал несколько выстрелов, одна из пуль достигла цели – и дрон упал. Видео Сладков опубликовал в Telegram-канале.

    Сладков утверждает, что видео снято в Красногоровке в ДНР.

    Коментарии (6)
    5 августа 2024, 10:41 • Новости дня
    МВД объявило в розыск политолога Крашенинникова

    МВД объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова

    МВД объявило в розыск политолога Крашенинникова
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский политолог и журналист Федор Крашенинников (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск в России по уголовной статье, следует из базы розыска МВД.

    Как указано в базе, Федор Крашенинников, 1976 года рождения, разыскивается по статье УК России, передает ТАСС. По какой именно статье ведется розыск, не уточняется.

    Ранее Минюст включил политолога Федора Крашенинникова в реестр СМИ-иноагентов.

    Коментарии (6)
    4 августа 2024, 18:19 • Новости дня
    В США пообещали новые санкции против России за якобы неправомерное удержание американцев

    Tекст: Ольга Иванова

    США введут новые санкции против России за якобы неправомерное удержание американских граждан, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.

    Он отметил, что США вновь введут санкции, используя Акт Левинсона, который позволяет американским властям вводить санкции и иные ограничения по обвинению в незаконных удержаниях граждан США, передает РИА «Новости».

    Кирби отметил, что несмотря на стремление Вашингтона усилить давление на Москву, американская администрация намерена добиваться возвращения своих граждан, которые находятся в России.

    В четверг между США и Россией состоялся исторический и масштабный обмен заключенными. В этом процессе также участвовали власти и спецслужбы Турции, Германии, Польши, Словении и Норвегии. На родину вернулись восемь россиян, находившихся в заключении на Западе, а также несовершеннолетние дети. Все, кто вернулся в Россию, будут представлены к государственным наградам.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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