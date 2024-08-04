Экс-глава ДИЗО Ярославской области задержан за необеспечение жильем сирот

Следователи заподозрили экс-главу ДИЗО Ярославской области в необеспечении жильем около 150 сирот

Tекст: Вера Басилая

Источник ТАСС сообщил, что Золотов стремился показать, что работа по реализации госпрограммы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводится надлежащим образом, пытаясь избежать критики руководства за неосвоение бюджетных средств.

По версии следствия, он отдал приказы своим подчиненным подготовить письма в департамент финансов Ярославской области для увеличения финансирования на реализацию задачи по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.

Золотов задержан, он находится под подпиской о невыезде.