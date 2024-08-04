Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Экс-глава ДИЗО Ярославской области задержан за необеспечение жильем сирот
Следователи заподозрили экс-главу ДИЗО Ярославской области в необеспечении жильем около 150 сирот
Бывший директор департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Ярославской области Леонид Золотов не обеспечил жилыми помещениями порядка 150 детей-сирот, его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в правоохранительных органах.
Источник ТАСС сообщил, что Золотов стремился показать, что работа по реализации госпрограммы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводится надлежащим образом, пытаясь избежать критики руководства за неосвоение бюджетных средств.
По версии следствия, он отдал приказы своим подчиненным подготовить письма в департамент финансов Ярославской области для увеличения финансирования на реализацию задачи по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.
Золотов задержан, он находится под подпиской о невыезде.