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В Курской области пройдет проверка организации досрочного голосования
Член ОП России Алена Булгакова посетит избирательные участки Курской области и проверит организацию досрочного голосования. В ходе брифинга она отметила, что за процессом также наблюдает общественный штаб, с которым ведется совместный мониторинг. По данным главы облизбиркома, голосование стартовало без нарушений, сообщила пресс-служба НОМ.
Как рассказала Булгакова, визит в Курскую область связан желанием посмотреть, как проходит досрочное голосование, оценить корректность проведения всех процедур, соблюдение закрепленных законом норм и принципов избирательного права и процесса, сообщает официальный сайт НОМ.
Булгакова совместно с представителями общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе посетит избирательные участки, в том числе организованные в пунктах временного размещения (ПВР). Также она сообщила, что планирует проголосовать в регионе, как и большое число курян, которых «отличает политическая зрелость, активность и понимание многих важнейших процессов».
«Будем вести постоянную работу с экспертами, общественным штабом, который открыт с начала избирательных кампаний, наблюдает за ними, а также занимается подготовкой наблюдателей», – напомнила она. Алёна Булгакова также отметила, что в практической части их обучения уделялось особое внимание мерам реагирования в случае внештатных ситуаций. «Наблюдатели, прошедшие нашу программу подготовки, готовы к самым разным вызовам, в том числе к возможной дестабилизации обстановки на избирательных участках», – уточнила член ОП РФ.
Напомним, с 28 августа в Курской области началось досрочное голосование по всем уровням выборов. К работе приступили 774 избирательных участка. Заместитель председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков подчеркнул, что у России есть опыт проведения избирательных процедур в сложных обстоятельствах, вспомнив об опыте проведения выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Посещая ПВР, отметил правозащитник, организация процесса будет оцениваться и с точки зрения соблюдения мер безопасности.
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