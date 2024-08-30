В Курской области пройдет проверка организации досрочного голосования

Добровинский оценил все варианты Дурова, вплоть до побега в Россию

Добровинский рассказал, как адвокаты Дурова будут третировать французских следователей

Tекст: Татьяна Косолапова

«В скором времени следователь создаст бригаду для расследования данного дела. Дуров, как подозреваемый, представит своих адвокатов», – говорит Добровинский. Вся процедура следствия, по его словам, может занять довольно большое количество времени – до нескольких лет. Адвокаты, безусловно, будут пытаться опротестовать каждый шаг следователя прокурору.

«Хорошая группа въедливых коллег может замучить следователя до такой степени, что у него опустятся руки», – предупреждает правозащитник. И поскольку такое действительно бывает, он не исключает, что в ситуации с Дуровым это будет «тот самый случай».

При этом он подчеркивает, что Дуров может продолжать работать во время следствия. Также юрист не исключает, что предприниматель способен сбежать из Франции, однако вариантов у него мало. «Не знаю относительно ОАЭ, выдают ли они своих граждан или нет, но думаю, что ситуация будет очень для Дурова опасной. Захотят ли ОАЭ портить отношения с Францией. А если на них надавят США, могут выдать его – тогда точно тюрьма и срок. По крайне мере, за побег», – объясняет адвокат.

Отказаться от гражданства Франции основатель Telegram тоже в теории может, однако это ему не выгодно – будет только хуже, считает собеседник. На суде прокурор республики скажет, что подсудимый еще и пренебрег гражданством страны. Он подчеркивает, что у многих в голове гуляет иллюзия, что если бы предприниматель не был гражданином Франции, тогда все было бы иначе. В действительности никакого отношения наличие или отсутствие какого-либо гражданства не влияет на уголовное дело, арест, приговор и срок, поясняет эксперт.

«Есть единственная страна, которая его точно не выдаст, как она это делает всегда – это Россия. Россия не выдает своих граждан. Но до нее еще надо будет добраться. Дурову и его адвокатам предстоит сделать сложный выбор: смогут они развалить дело или нет? Все его дальнейшие действия будет исходить только из этой уверенности. А сбежать из Франции довольно легко. Только что потом?» – заключил Добровинский.

Напомним, основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером в субботу во Франции, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Во вторник Дурова освободили из-под стражи. Предприниматель был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему запрещено покидать Францию.