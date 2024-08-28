Организаторы «Ночи выборов» рассказали, как пройдет юбилейный онлайн-марафон

Мероприятие пройдет на площадке «Красного Октября», онлайн-трансляция будет вестись по всему миру.

«За прошедшие семь лет «Ночь выборов» была проведена девять раз: наступающая станет юбилейной десятой. Это подтверждает востребованность формата площадки, на которой ведущие отечественные и зарубежные эксперты говорят о серьезных темах доступным и простым языком. С 2017 года гостями «Ночи выборов» стали более 6 тыс. человек, экспертами – порядка 550. За семь лет «Ночь выборов» набрала более 80 млн просмотров, а трансляция, несмотря на все попытки изолировать Россию – доступна для просмотра в любой точке мира», – поделилась председатель оргкомитета «Ночи выборов» Алена Август.

В юбилейный десятый раз нон-стопом пройдут выступления экспертов, круглые столы, прямые включения из регионов нашей страны, брифинги. В течение марафона состоятся пресс-конференции парламентских партий и Независимого общественного мониторинга, где они подведут итоги избирательной кампании, а также круглые столы, посвященные развитию избирательной системы в России и зарубежом, ведению электоральных кампаний в условиях информационного противостояния и прогнозам итогов Единого дня голосования.

На круглых столах в этом году обсудят информационные войны, прогнозы выборов-2024 в России и многое другое.

За время работы проекта «Ночь выборов» с 2017 года избирательное законодательство нашей страны значительно изменилось – выборы стали ближе к людям: введена практика многодневного голосования, применяется дистанционное электронное голосование, внедрен механизм «Мобильный избиратель», отменены открепительные удостоверения, упрощена регистрация наблюдателей.

Конкурентность, удобство, цифровизация и развитая система общественного наблюдения – это то, что отличает избирательную систему России от других стран, а также гарантирует ее истинную демократичность и прозрачность. Россия является лидером во многих сферах выборного процесса, что подтверждается сотнями международных наблюдателей: Европе и Америке следует учиться у российской избирательной системы.

«За последние 30 лет российская электоральная система прошла серьезный путь, который ведущие европейские системы проходили за 200 лет. По динамике, скорости развития и другим параметрам наша система – одна из самых передовых. Другим государствам мира нужно учиться у российской избирательной системы, которая является открытой, публичной и обеспечивает реальную реализацию избирательных прав граждан РФ максимально удобным форматом – будь то ДЭГ или многодневное», – уверена руководитель Комитета по политтехнологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгения Стулова.

На площадке «Ночи выборов» будет работать Ситуационный центр Общественной палаты по непрерывному мониторингу выборов – Независимый общественный мониторинг. «Общественное наблюдение в очередной раз обеспечит максимальную чистоту и прозрачность выборного процесса. Утвердившийся институт, эффективность которого всеми признана. НОМ будет следить за ходом голосования и оперативно рассказывать о происходящем на участках на главной сцене «Ночи выборов», а также в пресс-центре», – поделилась председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.

«Политические партии и общественные палаты регионов готовят корпус наблюдателей. Кроме того, в Общественной палате РФ 12 августа было подписано соглашение об общественном наблюдении на выборах всех уровней. К этому соглашению присоединились 18 политических партий», – рассказал федеральный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков.

Россия находится в числе мировых лидеров в области цифровизации процедуры волеизъявления граждан. «В Великобритании, Австралии, Нидерландах, Финляндии и других странах отказались от технологии интернет-голосования, хотя оно проводилось в пилотных режимах: там признали, что технологический уровень развития не может обеспечить безопасное интернет-голосование избирателей», – отметил вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов.

Одним из ярких мероприятий «Ночи выборов» станет оглашение победителей Telegram-премии. Четыре номинации представят лучших авторов крупнейших Telegram-каналов страны: политических, политтехнологических, канал представителя власти (губернатор, мэр), депутатского корпуса. Пятая – специальная – награда будет присуждена в номинации «Открытие года».

Организаторы Всероссийского марафона «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша»: Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Общественная палата РФ, Российская ассоциация политических консультантов (РАПК), Независимый общественный мониторинг (НОМ), Экспертные клубы России.