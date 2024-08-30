Суд одобрил продажу еще одной квартиры Блиновской

Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.9 комментариев
Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.9 комментариев
Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удвоиться или удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.0 комментариев
Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.2 комментария
Посол Мирошник иронично назвал «достойным началом» ликвидацию F-16 из Patriot на Украине
«Достойное начало для нового «вундерваффе» в руках бедуинов – американский самолет американской ракетой», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он также иронично отметил, что ВСУ не дали российским военнослужащим получить награду за уничтожение F-16.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .
Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.
Польский депутат Ковальский призвал объявить Кулебу персоной нон грата
Таким образом Ковальский отреагировал на слова Кулебы о Волынской резне, сказанные им на мероприятии в Польше, передает РИА «Новости». Глава украинского МИД заявил о необходимости «увековечить память украинцев», намекая на снос памятника Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России).
«Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!» – написал депутат в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что резня поляков становится главным препятствием на пути Украины в Евросоюз.
По его словам, действия украинских военных напоминают поведение «фашистов» во времена Великой Отечественной войны, так как они открывают огонь по мирным жителям, передает ТАСС.
Кадет рассказал, что в Малой Локне солдаты ВСУ посадили детей на мотоцикл с коляской и указали направление, после чего расстреляли их «в спину». Он добавил, что это не единственный случай убийств гражданских лиц в Малой Локне.
Ранее на площади около магазина собрались несколько пожилых людей, ожидавших транспорт, так как не могли эвакуироваться пешком. В этот момент к ним подлетел дрон-разведчик, а спустя несколько минут вышли двое военных и расстреляли их из стрелкового оружия.
Он уточнил, что не знает точное количество погибших гражданских, но предполагает, что их не более десяти.
Ранее военкор Евгений Лисицын рассказал, что в Курской области замечена боевой медик 82-й отдельной бригады спецназначения ВСУ по имени Варвара с позывным «Каннибал». Она прославилась тем, что пытала пленных.
Также солдаты ВСУ издевались над 74-летним пенсионером, проживавших в Курской области. Украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». На просьбу о помощи солдаты обозвали пенсионера «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».
Юрий Радченко – солдат 95-й аэромобильной штурмовой бригады. Был насильно мобилизован в мае 2024 года. После трехмесячного обучения его подразделение отправили на границу с Россией.
«По прибытии в Курскую область построили и приказали идти на штурм. В противном случае нам угрожали расстрелом», – рассказывает он, передает «Российская газета».
Он добавил, что его подразделение «под угрозой смерти» пошло на штурм.
«Все мои товарищи погибли. Я был ранен и сдался в плен», – пояснил пленный.
Напомним, бойцы 30 мотострелкового полка 72 дивизии 44 армейского корпуса превратили здание ИК-11 в настоящую крепость.
Персонал и заключенные колонии были предварительно эвакуированы. Мотострелки несколько дней бились с превосходящими силами противника.
«Страна.ua»: После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал
Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении депутата «за разглашение заведомо ложной информации», передает РИА «Новости».
Игнат добавил, что подобные заявления наносят серьезный ущерб моральному духу украинских военнослужащих.
Ранее Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .
В МИД России уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, назвали достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».
Welt : Напавший в Германии на Сару Вагенкнехт мужчина выкрикивал украинские лозунги
По данным телеканала, в конце выступления к сцене подошел мужчина и плеснул краской в лицо Вагенкнехт, нападавшего тут же задержали и увели его в наручниках, передает РИА «Новости».
Кандидат от ССВ Штеффен Квазебарт на выборах в Эрфурте сообщил, что Вагенкнехт не пострадала, а нападавший кричал что-то то «на украинском или на русском языке».
Ранее Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине.
Предположительно, причиной уничтожения самолета могла стать работа системы противовоздушной обороны Украины. Об этом в ВС страны заявили американским журналистам, пишет украинское издание «Страна».
«При заходе на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», – говорится в заявлении Генштаба Украины. Сейчас выяснением причин аварии занимается специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета.
«Тем временем в Воздушных силах сообщили на правах анонимности «Голосу Америки» (включено в реестр СМИ-иноагентов – прим. ВЗГЛЯД), что сейчас расследуются разные версии катастрофы, включая «дружеский огонь» украинской ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота», – пишет издание.
В то же время депутат Рады Марьяна Безуглая со ссылкой на собственные источники заявила, что истребитель F-16 был сбит комплексом Patriot «из-за дискоординации между подразделениями». При этом в докладах указано, что пилот не справился с управлением, отметила она.
Ранее Воздушные силы Украины официально подтвердили гибель летчика Алексея Меся при крушении истребителя F-16. В США назвали погибшего украинского летчика F-16 «лучшим пилотом».
По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр, в ходе обысков у задержанных были обнаружены вещественные доказательства их участия в конфликте, передает ТАСС.
Среди них военная форма украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская Сечь», а также документы, подтверждающие их нахождение на территории Украины.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела в отношении задержанных по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Газета ВЗГЛЯД писала о наемниках из мексиканских картелей в рядах ВСУ.
WSJ: Украина потеряла первый F-16
Самолет был уничтожен в понедельник, спустя две недели после того, как истребители поставили на Украину, сказал собеседник The Wall Street Journal, передает ТАСС.
Источник пояснил, что его не сбили, крушение якобы произошло из-за ошибки пилота.
Ранее депутат Луцкого городского совета Игорь Полищук заявил о гибели летчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16.
На видео 39-летний Алиев обратился к украинским военным с призывом «убивать эту нечисть», передает РБК.
Ранее в силовых структурах рассказали, что боевики ВСУ в приграничных районах Курской области намеренно расстреливают гражданских, что является военным преступлением.
До этого солдаты ВСУ расстреляли детей на мотоцикле в Курской области.
Добровинский рассказал, как адвокаты Дурова будут третировать французских следователей
«В скором времени следователь создаст бригаду для расследования данного дела. Дуров, как подозреваемый, представит своих адвокатов», – говорит Добровинский. Вся процедура следствия, по его словам, может занять довольно большое количество времени – до нескольких лет. Адвокаты, безусловно, будут пытаться опротестовать каждый шаг следователя прокурору.
«Хорошая группа въедливых коллег может замучить следователя до такой степени, что у него опустятся руки», – предупреждает правозащитник. И поскольку такое действительно бывает, он не исключает, что в ситуации с Дуровым это будет «тот самый случай».
При этом он подчеркивает, что Дуров может продолжать работать во время следствия. Также юрист не исключает, что предприниматель способен сбежать из Франции, однако вариантов у него мало. «Не знаю относительно ОАЭ, выдают ли они своих граждан или нет, но думаю, что ситуация будет очень для Дурова опасной. Захотят ли ОАЭ портить отношения с Францией. А если на них надавят США, могут выдать его – тогда точно тюрьма и срок. По крайне мере, за побег», – объясняет адвокат.
Отказаться от гражданства Франции основатель Telegram тоже в теории может, однако это ему не выгодно – будет только хуже, считает собеседник. На суде прокурор республики скажет, что подсудимый еще и пренебрег гражданством страны. Он подчеркивает, что у многих в голове гуляет иллюзия, что если бы предприниматель не был гражданином Франции, тогда все было бы иначе. В действительности никакого отношения наличие или отсутствие какого-либо гражданства не влияет на уголовное дело, арест, приговор и срок, поясняет эксперт.
«Есть единственная страна, которая его точно не выдаст, как она это делает всегда – это Россия. Россия не выдает своих граждан. Но до нее еще надо будет добраться. Дурову и его адвокатам предстоит сделать сложный выбор: смогут они развалить дело или нет? Все его дальнейшие действия будет исходить только из этой уверенности. А сбежать из Франции довольно легко. Только что потом?» – заключил Добровинский.
Напомним, основателя и гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером в субботу во Франции, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Во вторник Дурова освободили из-под стражи. Предприниматель был помещен под судебный надзор с обязательством внести залог в размере 5 млн евро, ему запрещено покидать Францию.
По его словам, человек, который по обмену был возвращен в Россию, говорил ему: «Когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что примерно через неделю приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей. Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться», передает РИА «Новости».
Мирошник добавил, что российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. Он отметил, что «с ребятами работают врачи и СК, через какое-то время эти подробности будут известны мировому сообществу». «Но только тому, которое будет слышать это. Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен», – заключил он.
Ранее Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных.
Подполье сообщило об ударе по порту в Одессе, где находились иностранные наемники
По его словам, прилет был в Ильичевский порт в Одессе. Источники Лебедева сообщили, что удар был нанесен по зданию с «иностранными специалистами» ВСУ. Они отвечали за привозимую западную технику, передает РИА «Новости».
Предположительно, ликвидированы более 20 иностранных наемников, около 50 человек пострадали. Четверых эвакуировали на улетевшем в сторону Румынии вертолете.
Ранее «Искандер» уничтожил две РСЗО и немецкую РЛС в Сумской области.
«Комсомольская правда»: Дуров много лет не навещал отца в Петербурге
Валерий Дуров – доктор филологических наук, ранее он преподавал в СПбГУ, сейчас он живет уединенно, пишет «Комсомольская правда».
Одна из соседок сообщила изданию, что мужчина «еле-еле ходит», поскольку ему много лет. Дети не приезжают к нему, Павел Дуров был тут последний раз семь лет назад.
«Ни внуков, ни другой родни», – поделилась собеседница.
Также соседи рассказали, что Дуров-старший проживает в том же доме, где молодость провел его знаменитый сын. Мать создателя Telegram живет в другом месте, отметили они.
Ранее Павла Дурова поместили под судебный надзор во Франции с обязательством внести залог в размере 5 млн евро и запретили выезжать из страны.
Он добавил, что они ханжески критикуют Венгрию, которая покупает российскую нефть напрямую и открыто, передает РИА «Новости».
«Есть страна, Индия, которая в семьдесят раз нарастила импорт из России, а ЕС сегодня – импортер индийской нефти номер один», – сказал Сийярто в видеообращении.
Министр назвал лицемерной и ложной критику со стороны ЕС в адрес Венгрии, которая покупает нефть у России напрямую.
Ранее Сийярто заявил, что бездействие ЕК по вопросу ограничения Украиной транзита нефти из России свидетельствует о том, что именно она дала Киеву соответствующее указание.