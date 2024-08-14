Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.14 комментариев
Блиновской продлили арест на полгода
Блиновскую оставили под арестом на шесть месяцев
Срок содержания под стражей блогера Елены Блиновской увеличен на полгода, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы в среду.
По ходатайству гособвинения суд продлил Блиновской срок ареста на шесть месяцев, то есть до 2 февраля 2025 года, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Отмечается, что продлены и сроки ареста на имущество. Защите отказали в возвращении дела прокурору. Назначено заседание суда в общем порядке разбирательства.
Ранее в августе прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о неуплате налогов блогером Блиновской.