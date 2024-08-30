ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 22 единицы бронетехники

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ за этот период потеряли свыше 380 человек, 22 единицы бронетехники, включая танк и 21 боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, два миномета, станцию РЭБ и восемь автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Группировка «Север» отразила пять атак украинских штурмовиков в направлении Кремяного, Пушкарского и Черкасского Поречного. Также она сорвала попытки атак в сторону Малой Локни, Пушкарного, Русской Конопельки. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 40 человек, три бронемашины и два автомобиля.

Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Богдановки, Вишневки, Гапоново, Косицы, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Свердликово, Снагостя и 10-го Октября.

Авиация ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в Сумской области у населенных пунктов Белополье, Бачевск, Глухов, Катериновка, Мартыновка, Первомайское, Пустогород, Покровка, Павловка, Сумы и Фотовиж.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 7,8 тыс. человек, 75 танков, 36 БМП, 64 БТР, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия, 15 установок РСЗО, пять установок ЗРК, 11 станций радиоэлектронной борьбы, одну РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.