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    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов России нужен тихоокеанский фасад

    В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

    12 комментариев
    30 августа 2024, 12:34 • Новости дня

    Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

    Основательница Wildberries Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России

    Бакальчук вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Основательница и гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук в третий раз подряд возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии Forbes.

    Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших женщин России, и традиционно первое место в нем заняла Татьяна Бакальчук, чье состояние оценивается в 5,5 млрд долларов, передает ТАСС.

    Второе место заняла Татьяна Литвиненко, получившая значительную часть своего состояния после раздела активов с супругом.

    Третью строчку рейтинга заняла Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова.

    В топ-5 также вошли Елена Батурина, президент компании Inteco Management, и Наталья Луценко, контролирующая крупный агрохолдинг.

    Первую десятку рейтинга дополнили вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган, дочь основателя «Новатэка» Виктория Михельсон, дочь совладельца нефтяной компании «Лукойл» Екатерина Федун, супруга основателя группы «Фосагро» Евгения Гурьева и гендиректор «ИНК-капитал» Марина Седых.

    28 августа 2024, 14:16 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России, по предварительным данным, впервые уничтожили истребитель F-16 на территории Украины, пишут СМИ.

    По предварительным данным, истребитель был поражен в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Информация об уничтожении истребителя уточняется, Минобороны пока не комментировало эти данные.

    В начале августа подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому в Николаевской области, предназначенному для истребителей F-16.

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    28 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    Бойцы ВС России захватили флаг элитной десантной бригады ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в ходе боев в Курской области захватили флаг элитной 82-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Об этом сообщил замкомандира одного из батальонов 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет, передает ТАСС.

    По словам военного, украинские диверсанты, высадившиеся в одном из населенных пунктов в Курской области, были уничтожены, а их флаг стал трофеем ВС России.

    «Мы, подразделение 9-го мотострелкового полка, нами были уничтожены наемники из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые зашли на нашу землю, чтобы убивать и насиловать мирное население. Детей, женщин, стариков. Не допустим этого! Враг будет разбит, а победа будет за нами», – сказал один из бойцов на распространенной агентством видеозаписи.

    Напомним, группировка «Север» за сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении.

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    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

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    27 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое жителей Одессы, опасаясь мобилизации, пересекли реку Днепр на резиновой лодке и сдались российским десантникам, дислоцированным на Кинбурнской косе, сообщил командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Смерч».

    По его словам, 18 августа российские военные обнаружили на берегу плавсредство, из которого вышли двое мужчин с белыми флагами, передает «Газета.Ru».

    В ходе допроса мужчины рассказали, что приплыли из Одессы и приняли решение сдаться российским войскам, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.

    Ранее российский автомобилист в Курской области помог сдаться в плен солдату ВСУ.

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    30 августа 2024, 10:33 • Новости дня
    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    «Страна.ua»: После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине разгорелся политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила о крушении переданного ВСУ истребителя F-16, сбитого дружественным огнем, пишет «Страна.ua».

    Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении депутата «за разглашение заведомо ложной информации», передает РИА «Новости».

    Игнат добавил, что подобные заявления наносят серьезный ущерб моральному духу украинских военнослужащих.

    Ранее Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    В МИД России уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, назвали достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».

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    27 августа 2024, 14:42 • Новости дня
    Лавров: Москва не клюнет на тупиковую «формулу мира» Зеленского
    Лавров: Москва не клюнет на тупиковую «формулу мира» Зеленского
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не «клюнет» на саммиты, продвигающие так называемую формулу мира главы киевского режима Владимира Зеленского, на это могут рассчитывать только мечтатели на Украине и на Западе, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    На пресс-конференции после переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани Лавров подчеркнул, что суть всех саммитов по Украине – «абсолютно бесперспективная, тупиковая формула мира», выдвинутая Зеленским, передает ТАСС.

    По словам министра, Россию пытаются поставить в ситуацию, когда она «клюнет» на что-то, что устраивает украинского лидера.

    «Речь может идти, как неоднократно говорил президент, о переговорах, на которых никто никаких ультиматумов никому не выдвигает, как это было в феврале 2014 года, когда [Виктор] Янукович, тогдашний президент [Украины], договорился с оппозицией под гарантии Франции, Германии и Польши о том, что они создадут правительство национального единства и проведут общественные национальные выборы», – указал он.

    Если Запад на самом деле хочет стабилизировать ситуацию в Европе, необходимо вести переговоры без «формулы» Зеленского, заявил Лавров.

    «Президент [РФ Владимир Путин] подтвердил, что мы к этому были готовы. Я сейчас привел три примера, когда мы поддерживали такие переговоры. Но теперь уже трижды совравши, кто тебе поверит. Но посмотрим. Они должны сделать выводы», – подчеркнул министр.

    Ранее глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что киевский режим пытается любыми способами добиться перемирия с Россией и выйти на новый раунд переговоров в формате «Минск-3», чтобы получить передышку и нарастить военную мощь.

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    27 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    Медведев оценил важность советских запасов оружия

    Медведев: Россия до сих пор использует запас оружия СССР

    Медведев оценил важность советских запасов оружия
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с поставками оружия в российскую армию в настоящее время благополучна, хоть и не идеальна, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он оценил роль созданного еще в СССР запаса оружия при проведении СВО.

    По его словам, несмотря на то что в начале спецоперации на Украине существовали определенные опасения относительно темпов производства военной техники, в настоящее время положение дел можно охарактеризовать как «благополучное», передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия до сих пор использует запас оружия СССР. По окончании спецоперации планируется производить оружие в объемах, сравнимых с теми, что были после 1945 года, сообщил Медведев. «Когда закончится активная часть СВО – дай Бог, чтобы это случилось, конечно, как можно быстрее, – нам все равно придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах. В таких объемах, в каких когда-то Советский Союз после окончания Великой Отечественной войны выпускал это на протяжении десятилетий», – сказал зампред Совбеза России.

    «Мы до сих пор <…> используем тот самый запас. Если бы его не было – то все», – объяснил Медведев. «Нашим врагам ведь весь мир поставляет. А мы на самообеспечении», – добавил он.

    Ранее Медведев заявил, что СВО изменила военную науку.

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    29 августа 2024, 20:07 • Новости дня
    Более 20 мигрантов задержали после потасовки на юго-востоке Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Жулебинском бульваре на юго-востоке Москвы произошла потасовка с участием 23 мигрантов, всех участников доставили в полицию, сообщили в столичном главке МВД России.

    По данным ведомства, сообщение о потасовке поступило в полицию в среду вечером, причиной стал конфликт на фоне личных неприязненных отношений, передает РИА «Новости».

    В результате потасовки никто не пострадал, уточнили в главке. Все 23 участника конфликта были доставлены в отделение полиции для разбирательства, в отношении 21 из них составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    В отношении десяти задержанных также составлены протоколы по статье о нарушении правил въезда либо режима пребывания в России. Им грозит штраф с выдворением из страны.

    В прошлом году в Москве после драки на стройке задержали 76 человек.

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    28 августа 2024, 14:02 • Новости дня
    Рар: Британия строит новый военный союз в Европе против России

    Политолог Рар: Берлин и Лондон решили вместе готовиться к войне с Россией

    Рар: Британия строит новый военный союз в Европе против России
    @ Alberto Pezzali/ZUMA?global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Желание Британии и Германии расширить оборонное сотрудничество продиктовано несколькими факторами. Во-первых, и Лондон, и Берлин испытывают финансовые трудности. Во-вторых, они сходятся во мнении, что конфликт с Россией необратим. И наконец, страны боятся возвращения в Белый дом Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Правительство Британии испытывает колоссальные финансовые трудности – Лондон тонет в долгах. Бюджетный голод ощущается и в Германии. Кроме того, эти две европейские страны сходятся в том, что конфликт с Россией – возможно, даже военный – неминуем. Поэтому Лондон и Берлин решили подставить друг другу плечо и маршировать вместе», – считает германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, еще одним фактором, послужившим сближению Британии и ФРГ, стало возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа. «И в Лондоне, и в Берлине боятся реализации этого сценария. Кандидат в президенты США не раз намекал на то, что Вашингтону не нужен Североатлантический альянс. Вместе с тем испуганные английские и немецкие политики понимают, что НАТО придется чем-то заменить. С этой целью Англия выстраивает новый военный союз в Европе под своим началом», – пояснил собеседник.

    Политолог напомнил, что у Лондона уже есть договоренности с Варшавой, Бухарестом и Киевом. «Теперь приглашение получила и Германия. Я не исключаю, что в этот союз вклинится и Франция, но произойдет это, на мой взгляд, в том случае, если Эммануэль Макрон сумеет выкрутиться и остаться у власти», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о планах премьер-министра Британии Кира Стармера встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы начать переговоры по поводу нового двустороннего договора, который углубит сотрудничество между странами в области обороны.

    «Новый договор между Великобританией и Германией станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении, которое в настоящее время обсуждается между двумя странами и которое, как ожидается, будет завершено осенью», – говорится в сообщении офиса британского премьер-министра.

    Ожидается, что новое соглашение позволит Лондону и Берлину более эффективно координировать свои действия в сфере обороны и безопасности. В частности, стороны планируют расширить совместные военные учения и разработки в области оборонных технологий.

    Кроме того, Британия и Германия хотят согласовать новое партнерство в начале 2025 года. Соглашение будет касаться доступа к рынку, критической науки, инноваций и технологий, чистой энергии, торговли в Северном море, энергетической безопасности, биоразнообразия и окружающей среды.

    В канцелярии Стармера добавили, что вечером 28 августа британский премьер планирует посетить Париж, чтобы присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр. 29 августа у него запланирован рабочий завтрак с представителями французского бизнеса, включая руководство компаний Thales, Eutelsat, Mistral AI и Sanofi. Затем Стармер будет принят в Елисейском дворце президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    29 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев решил увеличить обменный фонд пленных за счет жителей Курской области

    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил достичь паритета с Россией в количестве пленных. Делают ВСУ это с помощью самого жестокого способа: похищают гражданское население Курской области. Но противник понесет наказание за свои злодеяния, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее в дипведомстве заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.

    «Нам поступает много информации о похищениях украинскими военными жителей Курской области. К сожалению, в настоящий момент нет уверенности в том, что имеющиеся данные – окончательные. Тем не менее, мы внимательно следим за обстановкой и делаем все возможное, чтобы помочь нашим гражданам», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Цель офиса Зеленского проста и понятна: украинское руководство пытается сформировать обменный фонд. Дело в том, что России удалось набрать большое количество пленных солдат ВСУ. Многие из них складывают оружие добровольно. У противника же в этой сфере дела обстоят намного хуже», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому офис Зеленского решил пойти по наиболее жестокому пути: увеличить обменный фонд за счет гражданских. Конечно, брать простых людей в плен очень легко. Но это противоречит всем известным международным нормам. Мирные граждане не могут превращаться в «живой щит». Особенно примечательны на этом фоне заявления киевских властей о якобы толерантном поведении ВСУ в приграничье», – акцентирует он.

    «В ход идет привычное классическое лицемерие, которому офис Зеленский, видимо, научился у своих западных партнеров. ВСУ нарушают не только общепризнанные международные нормы, но и цивилизационно-моральные установки, вырабатывавшиеся на протяжении веков. Мы имеем дело с откровенными преступниками, которым предстоит ответить за свои злодеяния», – заключил Мирошник.

    Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. В интервью РИА «Новости» Родион Мирошник отметил, что Россия уже приступила к составлению предварительных списков пострадавших. По его словам, украинские военные скрывают факты своих преступлений: не предупреждают родственников и близких людей, попавших в плен.

    «Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?», – рассказывает он. Мирошник добавил, что данной темой в настоящий момент занимаются Министерство обороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Однако информации о происходящем до сих пор очень мало. «Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», – добавил дипломат.

    Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения. Все данные о преступлениях противника документируются и передаются международной комиссии.

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    27 августа 2024, 21:02 • Новости дня
    Шойгу назвал сложной ситуацию с терроризмом на Северном Кавказе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) сложилась сложная общественно-политическая и оперативная обстановка, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе выездного совещания в СКФО.

    В округе растет число экстремистских и террористических преступлений, заявил Шойгу, напомнив о теракте в Дагестане в июне этого года, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что число погибших в результате нападения боевиков в республике 23 июня выросло до 22, среди жертв произошедшего 17 полицейских.

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    28 августа 2024, 18:30 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Джо Байдена готова развязать Киеву руки на применение западного оружия для нанесения ударов по России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США и Украина обсуждают увеличение глубины ударов по России, Захарова заявила, что «киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российских регионах», передает ТАСС.

    «Более того, в администрации [президента США Джо] Байдена, очевидно, готовятся пойти на какие-то новые шаги навстречу или шаги вниз к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому – я не знаю, развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории», – сказала дипломат.

    Она подчеркнула, что «эскалационный курс США становится все более вызывающим».

    Ранее администрация США подтвердила, что ведет переговоры с Украиной о возможности расширения глубины ударов по российской территории с использованием американского вооружения.

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    27 августа 2024, 19:30 • Новости дня
    Медведев: СВО изменила военную науку
    Медведев: СВО изменила военную науку
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку, заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО – кандидатами от партии на выборах разного уровня.

    Сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО, завил Медведев, передает ТАСС.

    «Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно», – сказал он.

    Ранее Медведев заявил о победе России в СВО в ближайшее время.

    Коментарии (10)
    27 августа 2024, 16:03 • Новости дня
    Мишустин призвал пятикратно нарастить выпуск беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы производства беспилотных летательных аппаратов в России необходимо увеличить более чем в пять раз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о нацпроектах на 2025-2030 годы.

    Мишустин отметил важность активного создания в России собственной технологической и производственной базы, передает РИА «Новости».

    «Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз», – сказал он.

    Ранее политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Ростех справился с задачей резкого увеличения выпуска военной продукции.

    Коментарии (45)
    28 августа 2024, 17:15 • Новости дня
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    @ Belkin Alexey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты последних замеров радиационного фона на территории Курской области показали, что он остается в пределах допустимых норм, сообщили в МЧС России.

    В ведомстве отметили, что специалисты осуществляют круглосуточный мониторинг экологической обстановки в регионе, передает ТАСС. Согласно последним данным, радиационный фон и концентрация химически опасных веществ в Курской области находятся в пределах нормы.

    Ранее эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС.

    Коментарии (2)
    27 августа 2024, 17:49 • Новости дня
    Дюжев сыграет Байдена в новом сериале

    Дюжев получил роль Байдена в сериале от ТНТ

    Дюжев сыграет Байдена в новом сериале
    @ Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Дмитрий Дюжев сыграет главную роль в комедийном сериале «Гудбай» телеканала ТНТ и кинокомпании 1-2-3 Production, повествующем о путешествии президента США Джо Байдена в Россию.

    По сюжету Байден отправился в Россию, чтобы выяснить, почему не работают американские санкции, передает РБК. По прибытии американский лидер потерял документы, но подружился с «настоящим русским патриотом», ему придется жить в хрущевке и работать учителем английского, чтобы накопить деньги для возвращения на родину.

    Дюжев, которому досталась главная роль в сериале, признался, что ему любопытно, смогут ли зрители распознать в нем Байдена. По словам креативного продюсера проекта Александра Балдина, цель проекта – несмотря на взаимоотношения двух стран, показать, что «даже в самых сложных ситуациях можно найти что-то смешное и объединяющее».

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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