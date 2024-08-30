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Министр обороны Эстонии: В ЕС нет консенсуса по инструкторам для Украины
Министр обороны Эстонии Певкур: В ЕС нет консенсуса по инструкторам для Украины
Единой позиции между странами Европейского Союза по поводу возможности отправки военных инструкторов на территории Украины не выработано, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, прибыв на встречу глав оборонных ведомств государств ЕС в Брюсселе.
«У нас еще нет консенсуса, конечно, мы должны продолжать. Должны найти консенсус здесь, потому что это не миссия одной страны», – так описал сложившуюся ситуацию эстонский министр, слова которого приводит ТАСС.
Как сообщал ВЗГЛЯД в четверг, между странами Евросоюза возникли серьезные разногласия по предложению отправить военных инструкторов на Украину, против высказались Венгрия, Германия, Австрия.