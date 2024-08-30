Министр обороны Эстонии: В ЕС нет консенсуса по инструкторам для Украины

  • Новость часаПосле крушения F-16 на Украине разгорелся скандал
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году
    Российский дипломат пошутил над уничтожением F-16 из «Пэтриот» на Украине
    Сийярто: Страны ЕС тайно покупают российскую нефть в обход санкций
    В Польше призвали объявить Кулебу персоной нон грата
    Российские войска продвинулись под Купянском
    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал
    В Курской области замечены польские формирования в составе ВСУ
    Пентагон пригласил министра обороны Украины обсудить бои в Курской области
    Путин наградил Лукашенко орденом
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов России нужен тихоокеанский фасад

    В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему мы не уничтожаем Киев

    Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

    46 комментариев
    30 августа 2024, 10:29 • Новости дня

    Министр обороны Эстонии: В ЕС нет консенсуса по инструкторам для Украины

    Министр обороны Эстонии Певкур: В ЕС нет консенсуса по инструкторам для Украины

    Tекст: Константин Сергеев

    Единой позиции между странами Европейского Союза по поводу возможности отправки военных инструкторов на территории Украины не выработано, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, прибыв на встречу глав оборонных ведомств государств ЕС в Брюсселе.

    «У нас еще нет консенсуса, конечно, мы должны продолжать. Должны найти консенсус здесь, потому что это не миссия одной страны», – так описал сложившуюся ситуацию эстонский министр, слова которого приводит ТАСС.

    Как сообщал ВЗГЛЯД в четверг, между странами Евросоюза возникли серьезные разногласия по предложению отправить военных инструкторов на Украину, против высказались Венгрия, Германия, Австрия.

    29 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР
    Российские войска освободили Стельмаховку в ЛНР и Николаевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Запад» за последние сутки взяла под контроль Стельмаховку в ЛНР, группировка «Центр» – Николаевку в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка «Запад» также поразила живую силу и технику 14-й механизированной и 4-й танковой бригад ВСУ у Петропавловки и Купянска (Харьковская область), Торского и Серебрянки (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила шесть контратак украинских штурмовиков 1-й бригады нацгвардии, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России).

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 520 человек, американскую гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Квертус». Уничтожено три склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку в ДНР и поразила формирования 44-й, 53-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Розовки, Гродовки, Карловки и Михайловки в ДНР. Она также отразила семь контратак штурмовиков 32-й, 100-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли до 530 человек, американский БТР М113, два орудия Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Южная группировка поразила живую силу и технику 24-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 4-й танковой бригад ВСУ у Часова Яра, Красногоровки, Карповки, Ступочек и Константиновки в ДНР.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 740 человек, БТР М113, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30, два американских орудия М119 и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Коментарии (0)
    30 августа 2024, 01:00 • Новости дня
    В МИД России иронично прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине

    Посол Мирошник иронично назвал «достойным началом» ликвидацию F-16 из Patriot на Украине

    В МИД России иронично прокомментировали уничтожение F-16 из Patriot на Украине
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, является достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов», заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

    «Достойное начало для нового «вундерваффе» в руках бедуинов – американский самолет американской ракетой», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Он также иронично отметил, что ВСУ не дали российским военнослужащим получить награду за уничтожение F-16.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    Напомним, издание The Wall Street Journal  сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

    Коментарии (31)
    29 августа 2024, 20:35 • Видео
    В Британии испугались российской мести

    Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 22:31 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по иностранным наемникам в порту Одессы

    Подполье сообщило об ударе по порту в Одессе, где находились иностранные наемники

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по порту в Одессе, где находились наемники, которые принимали и распределяли западную военную технику, ликвидированы более 20 «иностранных специалистов», заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет был в Ильичевский порт в Одессе. Источники Лебедева сообщили, что удар был нанесен по зданию с «иностранными специалистами» ВСУ. Они отвечали за привозимую западную технику, передает РИА «Новости».

    Предположительно, ликвидированы более 20 иностранных наемников, около 50 человек пострадали. Четверых эвакуировали на улетевшем в сторону Румынии вертолете.

    Ранее «Искандер» уничтожил две РСЗО и немецкую РЛС в Сумской области.

    Коментарии (6)
    29 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев решил увеличить обменный фонд пленных за счет жителей Курской области

    Мирошник назвал цели ВСУ при похищении мирных жителей Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил достичь паритета с Россией в количестве пленных. Делают ВСУ это с помощью самого жестокого способа: похищают гражданское население Курской области. Но противник понесет наказание за свои злодеяния, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее в дипведомстве заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ.

    «Нам поступает много информации о похищениях украинскими военными жителей Курской области. К сожалению, в настоящий момент нет уверенности в том, что имеющиеся данные – окончательные. Тем не менее, мы внимательно следим за обстановкой и делаем все возможное, чтобы помочь нашим гражданам», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Цель офиса Зеленского проста и понятна: украинское руководство пытается сформировать обменный фонд. Дело в том, что России удалось набрать большое количество пленных солдат ВСУ. Многие из них складывают оружие добровольно. У противника же в этой сфере дела обстоят намного хуже», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому офис Зеленского решил пойти по наиболее жестокому пути: увеличить обменный фонд за счет гражданских. Конечно, брать простых людей в плен очень легко. Но это противоречит всем известным международным нормам. Мирные граждане не могут превращаться в «живой щит». Особенно примечательны на этом фоне заявления киевских властей о якобы толерантном поведении ВСУ в приграничье», – акцентирует он.

    «В ход идет привычное классическое лицемерие, которому офис Зеленский, видимо, научился у своих западных партнеров. ВСУ нарушают не только общепризнанные международные нормы, но и цивилизационно-моральные установки, вырабатывавшиеся на протяжении веков. Мы имеем дело с откровенными преступниками, которым предстоит ответить за свои злодеяния», – заключил Мирошник.

    Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. В интервью РИА «Новости» Родион Мирошник отметил, что Россия уже приступила к составлению предварительных списков пострадавших. По его словам, украинские военные скрывают факты своих преступлений: не предупреждают родственников и близких людей, попавших в плен.

    «Они хватают мирных жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах?», – рассказывает он. Мирошник добавил, что данной темой в настоящий момент занимаются Министерство обороны и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Однако информации о происходящем до сих пор очень мало. «Мы имеем отрывочные данные в видеоформате, фото, свидетельства людей, которые это видели, когда, к примеру, мужчин, женщин, ребят, абсолютно гражданских, это не военные, не силовики, их хватали, грузили в грузовики и вывозили в неизвестном направлении», – добавил дипломат.

    Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения. Все данные о преступлениях противника документируются и передаются международной комиссии.

    Коментарии (8)
    29 августа 2024, 14:26 • Новости дня
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники
    ВСУ в Курской области потеряли за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Курском направлении потеряли более 400 человек, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ за этот период потеряли более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, включая БМП, БТР, 27 боевых бронированных машин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская сторона потеряла артиллерийское орудие, установку РСЗО, миномет и 17 автомобилей.

    Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила четыре атаки украинских штурмовиков в направлении Коренево и Черкасского Поречного. Сорваны попытки атак в сторону Борок, Кремяного, Спального, Мартыновки и Черкасской Конопельки.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 70 человек и четыре бронемашины. Пять украинских боевиков сдались в плен.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны у Апанасовки, Борок, Бяхово, Вишневки, Заолешинки, Кубаткина, Колмакова, Красноктябрьского, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Рубанщины, Русского Поречного, Снагостя и Черкасской Конопельки.

    Авиация в Сумской области ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й, 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Басовки, Водолаги, Глухова, Искрисковщины, Михайловского, Первомайского, Пустогорода, Сумов, Шалыгино и Эсмани.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7450 человек, 74 танка, 36 БМП, 64 БТР, 486 боевых бронированных машин, 52 артиллерийских орудия, 15 установок РСЗО, пять ЗРК, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

    Коментарии (18)
    30 августа 2024, 07:49 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в районе трех населенных пунктов под Купянском
    Российские войска продвинулись в районе трех населенных пунктов под Купянском
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие в районе Купянска Харьковской области смогли продвинуться на несколько километров, освободив ряд населенных пунктов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российская армия за минувшие сутки продвинулась в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Розовка, передает ТАСС.

    «Несмотря на то, что местность в данном районе характеризуется наличием стратегических высот, контролируемых ВСУ, российские военные смогли преодолеть сопротивление противника и закрепиться на новых рубежах», – подчеркнул Марочко.

    Ранее генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении – российские войска 23 раза атаковали позиции украинских военных.

    Коментарии (0)
    30 августа 2024, 09:20 • Новости дня
    Мирошник: Российских солдат начинают кормить в плену ВСУ только перед визитом проверяющих

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшие украинский плен российские военные жалуются на жестокое обращение, их переставали избивать и начинали кормить только перед визитами проверяющих из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК), заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, человек, который по обмену был возвращен в Россию, говорил ему: «Когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что примерно через неделю приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей. Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться», передает РИА «Новости».

    Мирошник добавил, что российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. Он отметил, что «с ребятами работают врачи и СК, через какое-то время эти подробности будут известны мировому сообществу». «Но только тому, которое будет слышать это. Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен», – заключил он.

    Ранее Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных.

    Коментарии (2)
    30 августа 2024, 06:51 • Новости дня
    ПВО уничтожила четыре беспилотника на окраине Калуги

    Губернатор Шапша: ПВО уничтожила четыре беспилотника на окраине Калуги

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО уничтожили утром на окраине Калуги четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

    В своем Telegram-канале Шапша отметил, что в местах уничтожения работают оперативные группы. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

    Ранее системы ПВО за час уничтожили восемь украинских БПЛА над Брянской областью.

    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 12:38 • Новости дня
    ВС России поразили склад ракет Storm Shadow

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в последние сутки уничтожили склад с британскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России также поразили нефтебазу, обеспечивавшую ВСУ топливом, скопления живой силы и военной техники украинской армии в 135 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО уничтожили три французские управляемые авиабомбы Hammer, снаряд РСЗО HIMARS и 36 дронов.

    Черноморский флот в акватории Черного моря уничтожил три украинских безэкипажных катера.

    С начала СВО уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30 649 дронов, 575 ЗРК, 17 593 танка и других бронемашин, 1426 машин РСЗО, 13 741 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (0)
    30 августа 2024, 09:43 • Новости дня
    В Госдуме прокомментировали уничтожение F-16 на Украине

    Депутат Шеремет: счет по уничтожению F-16 на Украине открыт и будет приумножен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что счет по уничтожению американских истребителей F-16 на территории Украины открыт, и он будет приумножен.

    По его словам, счет открыт и будет постоянно приумножаться с помощью нашей системы ПВО, передает РИА «Новости».

    Шеремет добавил, что западное оружие эффективно только для борьбы с мирными гражданами, в боевых условиях не выдерживает конкуренции с российским.

    Депутат отметил, что западным производителям необходимо прекратить поставки оружия Украине, пока киевский режим окончательно не подмочил их репутацию, показав слабые стороны западного вооружения, тем самым сорвав им крупные международные контракты.

    Ранее посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, является достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».

    Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

    Коментарии (2)
    30 августа 2024, 02:15 • Новости дня
    ПВО за час уничтожила восемь украинских БПЛА над Брянской областью

    Богомаз: Системы ПВО за час уничтожила восемь украинских БПЛА над Брянской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ПВО в течение часа обнаружила и уничтожила восемь украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В Telegram-канале Богомаз сообщил, что восемь дронов были уничтожены силами ПВО Минобороны России. Он уточнил, что пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

    Ранее ночью над Брянской областью были уничтожены два дрона.

    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 17:19 • Новости дня
    Российский вертолет Ка-52М ударил ракетами по ВСУ в Курской области

    Tекст: Кристина Коваленко

    Российские военные с помощью вертолета Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области.

    Удар ВС России нанесли по разведанным целям противника в приграничье, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылет.

    Ранее сообщалось, что противник в Курской области потерял за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники.


    Коментарии (0)
    29 августа 2024, 23:45 • Новости дня
    При обстреле Горловки ВСУ погибла пожилая женщина

    Tекст: Вера Басилая

    Пожилая женщина погибла в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    Сообщается, что в результат обстрела ВСУ женщина погибла в Никитовском районе Горловки, а на одной из улиц города был поврежден жилой многоквартирный дом, передает ТАСС.

    Ранее ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ.

    Коментарии (0)
    30 августа 2024, 04:40 • Новости дня
    Подполье сообщило о мародерстве ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные в Харьковской области ворвались в дом местного мирного жителя, избили его, отобрали автомобиль, погрузили награбленное имущество и скрылись, сообщили в пророссийском подполье Херсона.

    Участник сопротивления рассказал, что ВСУ следили за домом около трех дней. Их внимание привлек автомобиль во дворе, они ворвались в дом, избили хозяина, и вывезли все отобранное имущество, даже детские игрушки, передает РИА «Новости».

    ВСУ, якобы защищающие Харьковскую область, на самом деле мародерствуют, а власти никак не реагируют на сообщения населения о грабежах.

    Ранее украинский военнопленный рассказал о мародерстве ВСУ на Курском направлении.

    Коментарии (2122)
    29 августа 2024, 15:51 • Новости дня
    Фрадков: ПСБ предоставит семьям военных возможность купить квартиры по льготным условиям

    Почти 4 тыс. семей сотрудников предприятий оборонного комплекса получат возможность приобрести квартиры на льготных условиях, сообщил глава Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Скидка на жилье может составлять от 15% до 50% от рыночной стоимости. <…> Это дополнительный внебюджетный источник поддержки для данной категории клиентов», – отметил Фрадков.

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Промсвязьбанка подчеркнул важность работы этого учреждения.

    «ПСБ – один из крупнейших наших банков. Он работает во всех субъектах Федерации, в том числе и на новых территориях. Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк является ведущим в обеспечении и сопровождении гособоронзаказа. Работаете очень активно в оборонке. Ну, собственно, мы для этого его и создавали», – сказал глава государства.

    Фрадков проинформировал Путина о сопровождении гособоронзаказа, а также о взаимодействии с гражданскими корпоративными клиентами и физическими лицами. Он также рассказал о предоставлении финансовых услуг военнослужащим, военным пенсионерам и работникам ОПК.


    Коментарии (0)
    Главное
    Военные рассказали об издевательствах и пытках в украинском плену
    В Тбилиси заявили о пересечении Западом «красных линий»
    Маск увидел «американский след» в задержании Дурова
    Бывший экскурсовод парка «Патриот» подал в суд на генерала Попова
    В Германии после теракта решили ввести запрет на ношение ножей
    На подмосковном складе задержали 120 нелегальных мигрантов
    В школах Москвы изменили формат торжественных линеек

    Уникальный мировой кризис ждут в 2025 году

    В середине 2025 года может разразиться новый мировой финансовый кризис, сравнимый по масштабу с 2008 годом, не исключает Банк России. Его пугает самый быстрый в истории скачок ключевых ставок в развитых странах за последние два года после почти 15 лет околонулевых значений. Чем ситуация похожа на 2008 год, каковы шансы у нового кризиса и чем это опасно для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Индии понадобилась «трехходовка» с Украиной

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвонился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы рассказать ему о своем визите в Киев и встрече с Владимиром Зеленским. Сам Зеленский не в восторге от этих итогов, что видно по его хамоватым комментариям, но его можно понять: игра, которую ведет Индия, не учитывает интересы Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Как и когда ВСУ выгонят из Курской области

    В последние 48 часов активность ВСУ в Курской области значительно снизилась. Тем не менее противник не оставил попыток «наката» на ряде участков, где остается потенциальная возможность занять какой-либо населенный пункт. Уже понятно, что стратегические цели операции достигнуты Украиной не будут. Но чего ожидать на этом направлении дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Франция посадила Дурова на привязь

    Франция продолжает следствие в отношении Павла Дурова. Основателя Telegram отпустили под судебный надзор: ему запретили покидать территорию страны и обязали дважды в неделю отмечаться в полиции. Эксперты уверены, что в его лице западные страны пытаются наказать всех независимых интернет-деятелей. Как в дальнейшем будет развиваться дело против Дурова? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

      Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

      0 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      России нужен тихоокеанский фасад

      В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.

      9 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему мы не уничтожаем Киев

      Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.

      46 комментариев
    Перейти в раздел

    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............