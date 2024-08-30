В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
Вагенкнехт облили краской во время предвыборного выступления в Германии
Welt : Напавший в Германии на Сару Вагенкнехт мужчина выкрикивал украинские лозунги
Известного немецкого политика лидера партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сару Вагенкнехт облили краской во время её публичного выступления в Эрфурте. Нападавший кричал лозунги или на украинском, или на русском языке, сообщил телеканал Welt.
По данным телеканала, в конце выступления к сцене подошел мужчина и плеснул краской в лицо Вагенкнехт, нападавшего тут же задержали и увели его в наручниках, передает РИА «Новости».
Кандидат от ССВ Штеффен Квазебарт на выборах в Эрфурте сообщил, что Вагенкнехт не пострадала, а нападавший кричал что-то то «на украинском или на русском языке».
Ранее Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине.