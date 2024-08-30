Вагенкнехт облили краской во время предвыборного выступления в Германии

Welt : Напавший в Германии на Сару Вагенкнехт мужчина выкрикивал украинские лозунги

Tекст: Вера Басилая

По данным телеканала, в конце выступления к сцене подошел мужчина и плеснул краской в лицо Вагенкнехт, нападавшего тут же задержали и увели его в наручниках, передает РИА «Новости».

Кандидат от ССВ Штеффен Квазебарт на выборах в Эрфурте сообщил, что Вагенкнехт не пострадала, а нападавший кричал что-то то «на украинском или на русском языке».

Ранее Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине.